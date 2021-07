Prosegue a gonfie vele la relazione tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, la coppia nata quest'anno all'interno della casa del Grande Fratello Vip. In queste ore, la giovane influencer ha sorpreso e il suo fidanzato con una profonda dedica d'amore che ha scelto di fargli in occasione del suo compleanno. Giulia ha così postato sui social un video con tutte le immagini della sua storia d'amore con Pretelli, che lei stessa ha raccontato per la gioia dei fan.

Il compleanno di Pierpaolo Pretelli e la dedica d'amore di Giulia Salemi

In vista del compleanno di Pierpaolo, Giulia ha scelto di fargli questa dedica d'amore social: un video di circa tre minuti che racchiude un po' queste prime fasi della loro intensa storia d'amore.

Da quando si sono conosciuti e innamorati all'interno della casa del Grande Fratello Vip 5, i due non si sono lasciati neppure un solo secondo, pronti a proseguire insieme il loro percorso di vita.

"Nel momento esatto in cui abbiamo capito di volerci vivere, contro tutto e tutti, hai stravolto quello che mi ero prefissata, rendendo ogni singolo momento speciale", ha scritto Giulia sui social.

'Tu mi rendi felice Pier', scrive Giulia Salemi al fidanzato

E poi ancora la Salemi ha elencato quelle che sono le caratteristiche positive del suo fidanzato che le ha rapito il cuore, tra cui la dolcezza e il suo essere sempre presente sia nei momenti felici che in quelli tristi.

"Tu mi rendi felice Pier ma come non lo sono mai stata e stento a credere che in così poco tempo io stia vivendo una storia d'amore così intensa", ha proseguito ancora la giovane influencer.

Giulia ha sottolineato anche le qualità di Pierpaolo come padre, descrivendolo come un vero e proprio uomo meraviglioso e lo ha ringraziato per averla fatta entrare nella sua vita e soprattutto per averle dato la possibilità di conoscere la persona più importante della sua vita, il piccolo Leo.

Da settembre, Pierpaolo Pretelli nel cast di Tale e Quale Show 2021

"Accanto a te sto imparando ad amarmi, ad amare anche quelle cose che prima odiavo di me e credo che questa sia la cosa più bella che l'amore possa farti", ha proseguito ancora Giulia che poi ha ammesso di essere fiera anche per il percorso professionale che sta facendo Pierpaolo dopo l'esperienza al Grande Fratello Vip.

L'ex velino di Striscia la notizia, dopo aver scalato le classifiche col suo primo singolo estivo, dal prossimo settembre sarà nel cast di Tale e Quale Show, il varietà del venerdì sera di Rai 1 condotto da Carlo Conti, dove potrà mettersi in gioco come imitatore.

Un traguardo importante per Pierpaolo che più volte all'interno della casa di Cinecittà aveva ammesso che gli sarebbe piaciuto prendere parte allo show di Rai 1.

Insomma un vero e proprio momento d'oro per la coppia nata quest'anno tra le mura domestiche del Grande Fratello Vip e che continua a tenere banco anche sui social.

Vero amore tra Giulia e Pierpaolo dopo il GF Vip

Sono tantissimi i fan dei "Prelemi" che continuano a seguirli, curiosi di scoprire come si evolverà questa storia d'amore che ha fatto sognare i telespettatori.

I due, dopo le critiche e i dubbi iniziali che riguardano un po' tutte le coppie che nascono all'interno di un programma televisivo, hanno dimostrato di volersi bene per davvero e di avere intenzioni serie per il loro futuro.

Sebbene al momento non siano ancora pronti ad affrontare un passo importante come potrebbe essere il matrimonio, Giulia e Pierpaolo non hanno mai nascosto che, un giorno, potrebbero pensare di costruire qualcosa di bello insieme e magari arrivare anche a mettere su famiglia. Un sogno che riusciranno a coronare al più presto? Lo scopriremo prossimamente.