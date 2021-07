Can Yaman e Diletta Leotta sono al centro del Gossip dall'inizio del 2021, da quando è venuta a galla la loro relazione. Alessandro Rosica, nella serata di martedì 20 luglio, ha informato i suoi follower che la relazione fra il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno e la presentatrice sportiva di Dazn sarebbe terminata dopo un litigio. Rosica inoltre, nella giornata del 21 luglio, ha aggiunto ulteriori dettagli alla vicenda rivelando che anche le collaborazioni e i contatti fra Can e Diletta sarebbero terminati.

Can Yaman e Diletta Leotta avrebbero interrotto ogni collaborazione e contatto

Rosica ha rilasciato importanti dichiarazioni in merito a Yaman e Leotta, rivelando l'interruzione della loro storia d'amore. Secondo Alessandro, infatti, la coppia si sarebbe lasciata a causa di incompatibilità e in seguito ad una lite che li avrebbe portati alla rottura. E mentre l'esperto gossip ha rivelato il retroscena sull'attore di Istanbul e sulla presentatrice sportiva, in rete sono trapelate indiscrezioni sulla ipotetica presenza dei due fidanzati, che potrebbero essere presenti insieme, in un noto programma televisivo. Rosica ha smentito l'eventualità, ribadendo che Can e Diletta avrebbero interrotto ogni collaborazione e contatto fra di loro.

Il retroscena di Rosica su Can Yaman e Diletta Leotta

Rosica ha infatti pubblicato una storia Instagram sullo ''Yaman-Gate'' fornendo ulteriori dettagli in merito alla vicenda. Alessandro ha dichiarato: ''Ma la finite di ascoltare le vongole? Lui è ancora a Roma, lei a Milano dopo essere tornata dalla mini vacanza in Sardegna con le amiche.

Leggo di loro due ospiti a Verissimo, ma davvero credete a tutto ciò che vi si dice? Follia''.

La storia d'amore fra Can Yaman e Diletta Leotta: non ci sarebbe più nessun contatto

Yaman e Leotta, fino a qualche giorno fa, si sono mostrati felici e sorridenti sui social. La coppia, infatti, ha trascorso dei periodi di vacanza insieme e non sono mancate gite in barca e tuffi al mare.

Recentemente, l'attore di Istanbul e la presentatrice sono stati in vacanza al lago di Como, successivamente in Costiera Amalfitana e in Liguria. Leotta, inoltre, era anche volata qualche settimana in Turchia, per conoscere la famiglia del suo fidanzato e le cose sembrava andassero a gonfie vele. L'indiscrezione di Alessandro Rosica rivelerebbe che, al contrario, qualcosa non sia andato per il verso giusto. Al momento, però, Can e Diletta non hanno né smentito, né confermato le indiscrezioni trapelate in merito alla fine della loro storia d'amore. Non resta che attendere un po' di tempo, per scoprire la versione dei fatti dai diretti interessati.