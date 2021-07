Per Can Yaman e Diletta Leotta la prima estate d'amore insieme prosegue nel migliore dei modi. I due innamorati continuano ad essere al centro dell'attenzione mediatica con la loro storia d'amore seguitissima sui social e sulle varie riviste di cronaca rosa. Dopo il viaggio in Sicilia e quello fatto in Turchia dai familiari dell'attore, per loro si è tornato a parlare di imminente matrimonio. Intanto, però, emergono nuovi retroscena sulla coppia e in particolar modo sul fatto che Can Yaman riuscirebbe a far sentire protetta e sicura la sua amata.

Prosegue l'estate d'amore di Can Yaman e Diletta Leotta

Nel dettaglio, le indiscrezioni sulla coppia del momento, rivelano che quella tra Can Yaman e Diletta Leotta è una estate piena di passione al fianco dell'attore turco, più desiderato al mondo.

Una storia che, all'inizio, ha fatto storcere il naso a moltissime persone. In un primo momento, infatti, non sono mancate le critiche e i dubbi su questo amore, al punto che qualcuno ha ipotizzato che la loro potesse essere una storia d'amore studiata e scritta a tavolino.

Eppure, a distanza di mesi, Can e Diletta hanno dimostrato che ciò che li unisce è un sentimento vero, che potrebbe portarli addirittura alle nozze.

Il retroscena sulla coppia Can-Diletta

Di sicuro, per Diletta Leotta la presenza di Can al suo fianco è fonte di protezione. "La fa sentire sicura" viene scritto su un settimanale di Gossip, parlando proprio del rapporto tra i due innamorati, che cresce sempre più di giorno in giorno.

E come se non bastasse, si vocifera che l'attore turco protagonista di svariate serie di successo come DayDreamer e Mr Wrong, sarebbe addirittura pronto a compiere il fatidico passo verso l'altare.

Già qualche mese fa, si vociferava che Can Yaman avesse chiesto a Diletta di diventare sua moglie a tutti gli effetti e quindi di mettere su famiglia.

In quell'occasione, però, la conduttrice sportiva pare che abbia declinato l'invito, così come specificò lei stessa durante la consegna di un tapiro.

Il padre di Can Yaman fa chiarezza sulle nozze

In quell'occasione, infatti, Diletta disse che pur essendo innamorata del suo Can, preferiva non affrettare i tempi e quindi fare tutto con calma.

Poi si era parlato di un possibile matrimonio da celebrare il prossimo 16 agosto, giorno in cui Diletta festeggerà il suo 30esimo compleanno. Anche in questo caso, però, sembrerebbe che l'ipotesi sia sfumata o addirittura mai presa in considerazione dalla coppia.

Sta di fatto che, in una breve intervista rilasciata ad una rivista di gossip in Turchia, il papà di Can Yaman ha parlato del matrimonio tra suo figlio e Diletta, rivelando che probabilmente ci sarà nel 2022.