Marco Bocci e Giulia Michelini sono andati a cena insieme. Nella serata di mercoledì 14 luglio, l'account Instagram di un ristorante romano ha condiviso uno scatto dei due protagonisti di Squadra antimafia, mentre erano a tavola sorridenti. Nel frattempo, in rete, stanno circolando Gossip riguardo ad una presunta crisi fra Marco e Laura Chiatti. Inoltre, Amedeo Venza ha condiviso una segnalazione di un follower, riguardo ad una presunta collega dell'attore, che sarebbe stata molto attiva sul profilo Instagram di Marco e, ora, tutti i suoi commenti sarebbero spariti.

L'influencer pugliese non ha fatto il nome dell'attrice in questione, ma ha sospettato che fra Bocci e Laura le cose potrebbero non stare andando per il verso giusto.

Marco Bocci fotografato a cena con Giulia Michelini

Mentre in rete circolano rumor di una presunta crisi fra Marco Bocci e sua moglie Laura Chiatti, l'attore è stato fotografato a cena con la collega Giulia Michelini. La coppia ha mangiato in un ristorante nel cuore di Roma e lo scatto è stato condiviso nelle storie Instagram del noto locale. La coppia di attori non si è nascosta di fronte all'obiettivo e si è mostrata felice e sorridente. Nel frattempo, Amedeo Venza ha rivelato alcuni dettagli sui due attori.

Laura Chiatti avrebbe eliminato l'ultima foto con Marco Bocci

Nella giornata di mercoledì 14 luglio, Amedeo Venza ha espresso la sua opinione in merito a Laura e Marco, affermando: ''Mi dispiace dirlo, ma qualcosa non quadra nella coppia Chiatti - Bocci. Lui in queste ore ha smesso di seguire lei''. L'influencer pugliese ha anche dichiarato che Chiatti avrebbe eliminato dal suo profilo social l'ultima foto insieme a suo marito.

In aggiunta a questo dettaglio, Amedeo ha pubblicato uno screenshoot di una segnalazione ricevuta da un suo follower, in cui veniva fatto il riferimento ad una presunta collega di Bocci, con la quale si scambiava like.

Una collega di Marco Bocci commentava le foto dell'attore

Inoltre, in base a quanto trapelato, sembrerebbe che l'attrice in questione fosse molto attiva sotto al profilo di Marco Bocci, lasciando commenti sotto alle sue foto ma, al momento, sarebbero stati eliminati.

Amedeo Venza ha dichiarato: ''Potrebbe esserci di mezzo una collega di Marco che, come mi segnala una follower, era molto attiva sul profilo di Bocci, commentando e lasciando like su tutti i post di lui che ora sono stati tolti. Al momento oscuro il nome, ma verrà presto fuori''. Laura Chiatti, nel frattempo, non ha commentato i gossip sul suo conto, così come suo marito. Inoltre, non è chiaro se l'attrice a cui faccia riferimento la segnalazione di Amedeo Venza sia proprio Giulia Michelini o un'altra donna. In aggiunta a questo, non si hanno nemmeno prove della veridicità delle voci circolate, riguardo ad una presunta crisi fra Laura e Marco, anche perché i diretti interessati non hanno rilasciato nessuna dichiarazione in merito.