Davide e Chiara sono una delle coppie che si è formata quest'anno all'interno dello studio di Uomini e donne. I due sono stati al centro delle dinamiche del programma per diversi mesi, fino a quando il tronista non ha scelto di coronare il suo sogno d'amore con la corteggiatrice che aveva fatto breccia nel suo cuore. Tra i due è sbocciato così l'amore, proseguito anche dopo la fine della trasmissione di Maria De Filippi. In questi ultimi giorni, però, si sono rincorse delle voci legate a una crisi in corso tra i due e a un possibile addio.

Rumors che hanno spinto Chiara a prendere la parola sui social e a far chiarezza.

Davide e Chiara in crisi dopo Uomini e donne?

Nel dettaglio, Davide e Chiara da quando si sono spenti i riflettori su Uomini e donne, sono apparsi sempre insieme, felici e innamorati. I due, in questo ultimo periodo si erano trasferiti in Puglia, dove l'ex tronista gestisce un locale.

I fan si erano preoccupati nel momento in cui avevano notato che la ragazza fosse ritornata di nuovo a Roma e quindi che aveva lasciato "da solo" il suo fidanzato in Puglia. Cosa succede a questo punto tra i due? In tanti hanno ipotizzato che ci fosse aria di crisi o addirittura che i due innamorati di Uomini e donne si fossero detti addio definitivamente.

La verità di Chiara su cosa sta succedendo col fidanzato Davide

Tale indiscrezione ha fatto subito il giro del web e della rete, al punto che in moltissimi hanno cominciato a chiedere spiegazioni ai due diretti interessati. Sta di fatto che Chiara, ha scelto di far chiarezza sul suo profilo ufficiale Instagram, dove ha smentito ufficialmente le voci di crisi con il suo fidanzato Davide.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

"Sono tornata a Roma per mille motivi diversi, ma io e Davide stiamo ancora insieme e non ci siamo lasciati", ha sentenziato la ragazza sui social, mettendo così a tacere le voci che circolano in questi giorni sul suo conto e su quello del fidanzato conosciuto nel programma di Canale 5.

Chiara fa chiarezza dopo le critiche social

Ma non è finita qui, perché nel corso delle ultime ore, Chiara si è ritrovata a dover replicare anche alle critiche da parte di coloro che sempre sui social, la accusavano di farsi mantenere economicamente dal suo fidanzato. Anche in questo caso, la reazione di Chiara non si è fatta attendere e la ragazza ha precisato che lei sta lavorando al ristorante gestito da Davide, motivo per il quale si è trasferita in Puglia.

Ecco perché la ragazza ha sbottato sui social contro i detrattori: "Che pesantezza, non parlate se non sapete". Un messaggio forte e chiaro, con il quale l'ex corteggiatrice di Uomini e donne ha messo definitivamente a tacere chi l'ha definita una "mantenuta".