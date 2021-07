Il viaggio di Can Yaman e Diletta Leotta in Turchia prosegue a gonfie vele. Nelle scorse ore, l’attore si è reso protagonista di un episodio spiacevole: di fronte a una schiera di giornalisti e fotografi, per preservare la sua privacy, ha "strattonato" la mano della fidanzata. A quel punto, la giornalista ha invitato Can alla calma e lo ha rimproverato.

L’accaduto

La coppia formata da Can e Diletta si sta regalando dei giorni di relax nel paese d’origine dell’attore. Insieme alla vacanza, Yaman ha presentato Leotta alla sua famiglia. I due innamorati hanno condiviso con i loro fan moltissimi attimi della “luna di miele”.

A quanto pare, però, gli addetti ai lavori vorrebbero avere qualche informazione in più sulla coppia. Nella serata di sabato 3 luglio, l’attore è finito al centro del clamore mediatico per un episodio spiacevole. Nel dettaglio, l’attore si trovava a cena con la sua fidanzata in un ristorante lussuoso. Terminata la cena, fuori dal ristorante ha trovato una serie di fotografi e giornalisti.

Per la fretta di sfuggire ai flash, Yaman si è diretto verso la sua auto e ha strattonato la mano della giornalista di Dazn. Spiazzata per la reazione del suo fidanzato, Diletta ha avuto una breve discussione con Can. A quanto pare, la 29enne siciliana non avrebbe gradito l’atteggiamento del fidanzato tanto da rimproveralo.

Secondo alcuni, Diletta avrebbe invitato Can a fermarsi a parlare con i giornalisti e fare qualche foto, ma invano.

Il rapporto di Yaman con la cronaca rosa

Can Yaman non ha mai nascosto di essere una persona molta riservata. In un’intervista, dove parlava della scintilla scoccata con Diletta Leotta, il 30enne aveva assicurato di non avere stipulato alcun patto con la giornalista.

Secondo le malelingue, la coppia starebbe insieme solamente per visibilità.

Can aveva spiegato che l’unica richiesta fatta alla sua compagna era la “riservatezza”. Il diretto interessato avrebbe chiesto di non stare troppo sotto i riflettori. Ultimamente, alcuni fan dell’attore lo hanno criticato proprio per l’uso “smoderato” dei social.

Leotta ha conosciuto i congiunti del fidanzato

In occasione del viaggio in Turchia, Diletta Leotta oltre a vedere le bellezze del posto, ha avuto la possibilità di conoscere i congiunti di Can Yaman. Prima la giornalista ha avuto un incontro con Guldem - la mamma dell’attore - poi ha conosciuto la nonna di Yaman. In merito all’incontro con la suocera, gli addetti ai lavori hanno mormorato di un “via libera alle nozze”. Secondo i ben informati, la donna sarebbe stata contraria alla relazione con la giornalista sportiva. Solamente dopo avere conosciuto Diletta, Güldem avrebbe cambiato idea.