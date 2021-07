Si continua a parlare di una possibile rottura per la coppia composta da Can Yaman e Diletta Leotta. In due, che hanno infiammato il Gossip con la notizia della loro storia d'amore che aveva fatto sognare i fan dell'attore turco, da un po' di mesi non si vedono più insieme sui social. In tanti si chiedono che fine abbiano fatto e secondo Alessandro Rosica, ci sarebbe stata una lite tale da portarli a dirsi addio. Intanto, in queste ore, è spuntato anche il clone napoletano dell'attore Can Yaman: un cantante che somiglia tantissimo al divo delle soap turche in onda su Canale 5.

Si ipotizza la rottura tra Can Yaman e la sua fidanzata Diletta Leotta

Nel dettaglio, Can Yaman e Diletta hanno fatto perdere da un po' di tempo le loro tracce ai tantissimi fan che li seguono e li supportano sui social.

Da quando sono rientrati in Italia, dopo il soggiorno di circa due settimane in Turchia, la coppia più discussa del gossip non si è mostrata più insieme sui social. A fare un po' di chiarezza su quanto starebbe accadendo, ci ha pensato l'esperto di gossip Alessandro Rosica, il quale ha fatto sapere che tra i due sarebbe definitivamente finita.

Secondo le parole di Rosica, Can e Diletta si sarebbero lasciati ma per il momento non potrebbero ancora rendere ufficiale la notizia, perché avrebbero ancora dei "contratti" da rispettare con sponsor e giornali per paparazzate varie.

Il silenzio di Can e Diletta sulle voci di crisi e rottura

L'esperto di gossip, però, conferma che la rottura tra i due sarebbe definitiva e che questa volta difficilmente riusciranno a ricucire lo strappo.

Intanto, però, sia Can che Diletta non proferiscono parola su quanto starebbe accadendo: sui social, i due evitano completamente di parlare di questa vicenda e non rispondono alle domande dei tantissimi fan e curiosi che chiedono loro di dire la verità su quanto starebbe succedendo.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, anche il giornalista Alberto Dandolo ha parlato di possibile "maretta" tra i due fidanzati che hanno infiammato il gossip dallo scorso gennaio.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

A Napoli c'è il 'clone' di Can Yaman

Al tempo stesso, poi, Dandolo ha portato alla luce anche il caso del cantante napoletano che viene considerato il sosia italiano di Can Yaman.

Trattasi di Gabriel Piscopo, che ricorda moltissimo proprio il divo turco che ha fatto capitolare milioni di spettatrici italiane con la sua bellezza e il suo carisma.

Senza soffermarsi troppo sulle immagini, i due appaiono molto simili, soprattutto se si paragona Piscopo al Can Yaman che il pubblico ha avuto modo di vedere all'opera nella serie DayDreamer - Le ali del sogno, con tanto di capelli lunghi e stile "urban".