Can Yaman e la sua fidanzata Diletta Leotta sono stati protagonisti di un viaggio in Turchia che ha tenuto banco sui social ma anche sulle varie riviste di Gossip. Un viaggio che ha permesso all'attore turco protagonista di diverse serie tv di successo, di presentare la sua amata Diletta ai familiari che vivono in Turchia. Tuttavia, tra i due innamorati non sono mancati neppure dei momenti di tensione, come quando Can ha strattonato la sua fidanzata all'uscita di un locale, dando via ad un vero e proprio "giallo" sui motivi di tale di gesto.

È giallo sulla lite tra Can Yaman e Diletta Leotta in Turchia

Nel dettaglio, Can e Diletta durante il soggiorno di circa due settimane in Turchia, sono stati costantemente al centro dell'attenzione mediatica da parte di giornali e fotografi.

E così, all'uscita di un locale i due si sono ritrovati circondati da una marea di paparazzi, pronti a scattare foto che li ritraevano assieme.

Una vera e propria ressa di fotografi che ha mandato in agitazione l'attore turco, al punto da strattonare la sua fidanzata Diletta. Peccato, però, che la conduttrice sportiva non sia rimasta in silenzio e senza troppi giri di parola, ha chiesto al suo fidanzato di stare calmo.

'Non mi tirare', sbottava Diletta contro il fidanzato

"Non mi tirare! Stai tranquillo, rispondi e digli che è tutto ok", ha esclamato Diletta nel momento in cui si è accorta che il suo fidanzato fosse particolarmente agitato per la situazione che si era venuta a creare con i paparazzi.

Peccato, però, che Diletta non abbia ottenuto l'effetto sperato perché sebbene abbia provato a calmare e tranquillizzare il divo turco, Can Yaman è apparso ancora visibilmente nervoso e guardingo.

Ma a cosa potrebbe essere dovuto tale nervosismo? Can Yaman del resto sa bene di essere uno dei personaggi più in voga del momento, seguitissimo dai paparazzi che sono curiosi di immortalare scatti che lo ritraggono al fianco della sua fidanzata.

Perché tutto questo fastidio?

L'attore turco Can Yaman potrebbe avere dei segreti?

Sulle pagine della rivista "Nuovo Tv", è stata lanciata una succulenta indiscrezione sul comportamento del protagonista di Mr Wrong e DayDreamer.

"Ora è giallo: Yaman avrà qualcosa da nascondere alla sua fidanzata italiana?", si chiede la rivista diretta da Signoretti, la quale non ha escluso il fatto che Can possa nascondere dei segreti legati al suo passato, che ancora non avrebbe svelato all'attuale fidanzata.

Sarà davvero questo il motivo per il quale Can provava a scappare da giornalisti e curiosi? L'attore forse non voleva che gli venissero fatte domande scomode in presenza della sua amata Diletta Leotta? Il giallo si infittisce sempre più.