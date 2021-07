L'avventura tra Stefano e Manuela a Temptation Island 2021 non si è conclusa nel migliore dei modi. I due hanno scelto di dirsi addio definitivamente, voltando così pagina ed entrambi hanno scelto di viversi la loro frequentazione con i tentatori fuori dal contesto televisivo. Manuela, a distanza di un mese dalla fine del programma, è felicemente fidanzata con Luciano mentre Stefano ha voltato pagina con Federica. E, proprio in queste ore, Stefano ha postato uno scatto bollente a letto con la sua fidanzata ed ha lanciato delle frecciatine contro la sua ex Manuela.

La coppia Stefano-Federica a letto insieme dopo Temptation Island

Nel dettaglio, Stefano a Federica, nel corso della puntata finale di Temptation Island, hanno confermato che tra di loro fosse sbocciato il sentimento e che si stavano frequentando anche fuori dal villaggio delle tentazioni di Canale 5.

Una frequentazione che sta procedendo nel migliore dei modi, visto che proprio nelle ultime ore, Stefano ha postato sui social uno scatto che non è passato affatto inosservato.

L'ormai ex fidanzato di Manuela, appare a letto con la sua nuova donna: i due si sono concessi un selfie decisamente "bollente" e le prosperità di Federica solo coperte dalle sole mani di Stefano.

Insomma c'è da dire che la passione tra i due sarebbe a dir poco alle stelle e che i due, terminato l'impegno con Temptation Island, non hanno perso tempo a conoscersi meglio e ad approfondire la conoscenza.

La frecciatina di Stefano contro la sua ex fidanzata Manuela

Tutto quindi, sembra procedere nel migliore dei modi, anche se non sono passate inosservate le frecciatine che Stefano ha rivolto nei confronti della sua ex fidanzata Manuela.

Sempre sui social, Stefano ha ammesso che ci sono persone che vanno avanti per davvero e altre che fingono di viversi la favola, ma in realtà non farebbero altro che rivangare ancora nel passato.

A tal proposito, poi, Stefano ha sbottato con un "sii matura, goditi la tua felicità", rivolto proprio all'ormai ex fidanzata con la quale ha chiuso ogni tipo di rapporto al termine dell'esperienza a Temptation Island 2021.

Manuela ritrova il sorriso con Luciano: è amore dopo Temptation Island

Parole che potrebbero indurre Manuela a replicare e a rispondere per le rime al suo ormai ex fidanzato. In questo momento, però, la donna è intenta a godersi soltanto la sua nuova storia d'amore con Luciano, anche in questo caso testimoniata sui social.

Proprio qualche giorno fa, Luciano ha postato il video della sorpresa romantica che gli venne fatta da Manuela post Temptation Island.

La ragazza aveva organizzato un momento speciale in albergo, con tanto di petali rossi, palloncini a forma di cuore e frasi d'amore dedicate al ragazzo che le ha fatto ritrovare il sorriso dopo la "storia da dimenticare" con Stefano.