Can Yaman e Diletta Leotta continuano ad infiammare il Gossip di questa estate 2021. I due sono costantemente al centro dell'attenzione mediatica dopo che, da diversi giorni ormai, non si fanno più vedere insieme sui social come accadeva fino a qualche settimana fa. Da domenica 11 luglio, infatti, i due non compaiono in coppia e come se non bastasse ci sono state delle indiscrezioni da parte di Alessandro Rosica, il quale sostiene che si sarebbero detti addio. Indiscrezioni che, fino a questo momento, non sono state confermate ma neppure smentite dai due diretti interessati.

La latitanza social di Can e Diletta: i due sempre più distanti

Nel dettaglio, Can Yaman e Diletta Leotta da quel famoso viaggio che hanno fatto insieme in Turchia e dopo aver assistito insieme alla finalissima degli Europei di calcio, vinta dall'Italia, non si sono fatti più vedere in coppia.

Così, dallo scorso 11 luglio, i fan non li vedono più l'uno al fianco dell'altro, sebbene i due abbiano continuato ad essere particolarmente attivi sui social, postando diversi momenti della loro vita.

Diletta Leotta, ad esempio, in questi giorni ha postato gli scatti e le stories della sua vacanza in Sardegna con le amiche mentre Can Yaman ha postato degli scatti mentre si sottoponeva alla somministrazione del vaccino, senza avere al suo fianco la sua amata.

Si parla di rottura tra Can Yaman e la fidanzata Diletta

Ad alimentare ancora di più il sospetto che tra i due ci sia qualcosa che non starebbe procedendo nel migliore dei modi, ci ha pensato anche l'esperto di gossip Alessandro Rosica.

Con un post pubblicato sui social, Rosica ha svelato che tra i due ci sarebbe stata una furibonda lite, al termine della quale Can e Diletta avrebbero scelto di dirsi addio e quindi di mettere la parola fine alla loro relazione.

Ma qual è a questo punto la verità dei fatti? Come stanno le cose tra i due protagonisti del gossip del momento? Le loro posizioni, su questa situazione e su questi rumors legati al presunto addio, non è affatto confortante.

Il 'no comment' della coppia Can Yaman - Diletta Leotta

Sia Can che Diletta, malgrado le indiscrezioni che da un po' di tempo circolano sul loro conto, hanno preferito trincerarsi dietro un "no comment" e non proferiscono parola su quanto starebbe accadendo e sul fatto che appaiano sempre più lontani e distanti l'uno dall'altro.

Un silenzio che potrebbe essere interrotto nel corso di questo weekend, nel momento in cui la coppia dell'estate 2021, dovesse ritrovarsi di nuovo insieme per trascorrere il fine settimana al mare. Faranno finalmente chiarezza sul loro rapporto sempre più tormentato e discusso? Lo scopriremo nelle prossime ore.