Continua su Canale 5 la programmazione della Serie TV americana Beautiful, che viene trasmessa ogni giorno con orario di inizio fissato alle ore 13:40. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 26 luglio a domenica 1° agosto, Flo riuscirà a liberarsi e raccontare a Wyatt tutti gli stratagemmi usati da Sally. Inoltre Bill investirà Steffy, ma dopo qualche giorno la ragazza si sveglierà dal coma e i medici le diranno che dovrà convivere per un po’ di tempo con i dolori.

Steffy è ricoverata in ospedale

Nelle puntate di Beautiful che saranno mandate in onda dal 26 luglio al 1° agosto, Flo si troverà ancora rinchiusa contro la sua volontà in casa di Sally e la dottoressa Escobar farà in modo che non scappi via.

Intanto la Spectra proverà a portare a termine il suo piano, consistente nel fatto di sedurre Wyatt nella speranza di poter avere un figlio con lui. La ragazza però non sarà a conoscenza del fatto che Flo ha scritto una richiesta di aiuto negli indumenti intimi di Sally e non appena lo Spencer li vedrà, chiederà immediatamente spiegazioni.

Nel frattempo Steffy sarà ricoverata in ospedale dopo aver avuto un incidente con la moto. Ridge e Brooke si recheranno per sincerarsi delle sue condizioni che si riveleranno gravi, ma non sapranno che a causare l'incidente è stato Bill. Lo Spencer senior sarà subito sconvolto per quanto successo alla Forrester e comunicherà a Ridge di essere stato lui ad investirla.

Flo e Wyatt inveiscono contro Sally

Secondo le anticipazioni televisive fino al 1° agosto, Ridge sarà in preda all'ira, in quanto è convinto che Bill ha investito di proposito Steffy. Intanto Flo sarà finalmente libera e spiegherà a Wyatt tutto quello che ha appreso sulla farsa messa in scena dalla Spectra. Quest'ultima ha capito di essere stata scoperta e pertanto sarà pronta a dirgli di avere fatto tutto per amore.

Inoltre Steffy farà il suo risveglio, ma accuserà forti dolori, mentre il detective Sanchez proverà a capire cosa è successo. Dopo aver ascoltato le parole di Bill, comprenderà che si è trattato di una cosa accidentale.

Nel frattempo Flo e Wyatt scaglieranno tutta la loro frustrazione verso Sally. La ragazza proverà a spiegare le sue ragioni e dopo avere dichiarato amore all'ex fidanzato, sverrà a terra priva di sensi.

La dottoressa Escobar, la Fulton e Spencer chiameranno i soccorsi e sarà portato in ospedale. I medici chiariranno subito che la ragazza ha avuto un attacco di panico. Quando Sally prenderà conoscenza, rivolgerà le più sentite scuse a tutti.

Steffy perdona Bill

In base agli spoiler della prossima settimana, il dottor Finnegan rassicurerà Bill, Brooke, Ridge e Liam che Steffy nonostante ha delle costole fratturate con il tempo si riprenderà. Nel frattempo, per allievare i dolori, dovrà assumere degli antidolorifici. La Forrester chiederà a Liam di non dire nulla a Kelly del suo incidente e perdonerà Bill. Infine Sally proseguirà nel chiedere perdono a Wyatt, proprio mentre quest'ultimo sarà combattuto se denunciare o meno la ragazza.