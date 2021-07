Can Yaman e Diletta Leotta continuano a essere al centro dell'attenzione per il loro viaggio in Turchia, durante il quale l'attore ha scelto di presentare la sua nuova fidanzata ai familiari che vivono nel suo paese d'origine. Tutto sembra essere andato nel migliore dei modi, così come hanno ribadito più volte i due diretti interessati che hanno postato un bel po' di foto e video della loro vacanza d'amore insieme. Ma non sono mancati neppure dei momenti di tensione, come quando Can Yaman e la sua fidanzata Diletta si sono ritrovati circondati da fotografi, paparazzi e giornalisti e l'attore di Mr Wrong è apparso visibilmente furioso.

Folla di paparazzi per Can Yaman e Diletta: lui non la prende bene

Nel dettaglio, come riportato da un video apparso in rete e sui social, dopo aver trascorso una serata all'interno di un ristorante, Can e Diletta hanno dovuto fare i conti con una vera e propria ressa di giornalisti e paparazzi, che li stavano aspettando all'uscita del locale, per immortalarli insieme e cercare di avere qualche dichiarazione dalla coppia.

Tuttavia, la presenza di quella calca di giornalisti e paparazzi, non è piaciuta per niente a Can Yaman: la reazione dell'attore turco, infatti, non è stata affatto delle migliori.

Il fidanzato di Diletta è apparso visibilmente infastidito da quella folla che li stava aspettando fuori dal ristorante e così ha cominciato a "strattonare" anche la sua fidanzata, quasi come a voler accelerare la corsa verso l'auto che li stava aspettando per andare via.

La reazione di Diletta Leotta contro Can

La reazione della conduttrice, ormai avvezza alle schiere di fotografi e paparazzi che la attendono a ogni suo spostamento, non si è fatta attendere. Seppur con il sorriso sulle labbra, Diletta ha sbottato contro il suo fidanzato, chiedendogli di mantenere la calma, di non strattonarla e di rispondere alle domande dei giornalisti e dei fotografi.

"Amore non mi tirare", ha chiesto Diletta al suo fidanzato, anche lei scocciata dall'atteggiamento del suo fidanzato che cercava quasi di scappare da quella situazione, ignorando il fatto di essere uno degli attori più seguiti del momento e al centro del Gossip non solo in Italia ma anche in Turchia.

'Un bellissimo viaggio', scrive Diletta sui social

Al di là di questo momento, la vacanza in Turchia è stata positiva per entrambi. Diletta ha avuto modo di conoscere non solo la mamma ma anche la nonna del suo fidanzato, con tanto di foto e selfie postati sui social.

In queste ore, però, i due sono rientrati in Italia. Diletta, ha postato una serie di stories in compagnia delle sue amiche che frequenta a Milano e sul suo Instagram ha postato un'ultima foto della vacanza in Turchia, al fianco di Can Yaman, con la scritta: "Un bellissimo viaggio".