È tempo di vacanze per Barbara D'Urso, la quale sembra volersi lasciare alle spalle una presentazione dei palinsesti Mediaset per la stagione tv 2021-2022 non proprio felice per lei. La conduttrice partenopea, infatti, a partire dal prossimo settembre dovrà rinunciare a diverse trasmissioni che, per anni, ha presentato in diretta su Canale 5. Piersilvio Berlusconi, durante la conferenza stampa di presentazione dei palinsesti, ha ammesso che ritengono Barbara d'Urso una risorsa dell'azienda anche se il suo tipo di televisione lo considerano ormai "andato".

Presa coscienza di questa situazione, la d'Urso preferisce dedicarsi agli amici e alle sue vacanze estive.

Mediaset ridimensiona Barbara d'Urso e chiude due trasmissioni

Nel dettaglio, per la prossima stagione tv Mediaset, Barbara d'Urso dovrà dire addio a ben due trasmissioni che ha condotto per anni nella domenica televisiva di Canale 5.

Trattasi di Domenica Live, il talk show del dì di festa che quest'anno sarà sostituito da due nuovi programmi. Il primo è Scene da un matrimonio, che tornerà in onda a distanza di anni dalla sua ultima edizione, e sarà condotto da Anna Tatangelo.

Il secondo è Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin che per la prima volta sbarcherà nel dì di festa della rete ammiraglia, con una nuova formula studiata per la domenica pomeriggio Mediaset.

La conduttrice resta fuori dalla domenica Mediaset

In prime time, invece, non ci sarà più spazio per Live - Non è la d'Urso, il talk show che mescolava attualità, cronaca e spettacolo il quale è stato sospeso lo scorso marzo e non tornerà più in onda.

Il motivo? Piersilvio Berlusconi ha ammesso che quel tipo di programmi, che facevano parte della categoria "infotainment", li considerano ormai superati e per questo motivo preferiscono voltare pagina e puntare su nuove trasmissioni di puro intrattenimento sia in daytime che in prime time.

Al tempo stesso, però, Piersilvio ha ammesso che considerano Barbara d'Urso una risorsa dell'azienda e che non escludono possa ritornare in onda di nuovo in prime time, prossimamente, con un nuovo progetto.

Le vacanze di Barbara d'Urso lontana dalla tv

Intanto, dopo aver preso coscienza della chiusura delle sue trasmissioni Mediaset, Barbara d'Urso è tornata ad essere attiva sui social.

In queste ultime ore, la conduttrice, che a settembre riprenderà soltanto le redini di Pomeriggio 5 (seppur con orario ridotto) preferisce non pensare alla sua stagione tv e si gode le vacanze in compagnia degli amici.

"Amo ballare", ha scritto d'Urso sui social come commento di un breve video che ha scelto di postare dove la si vede muoversi a ritmo di danza. E poi ancora non è mancato un selfie con la comitiva con la quale la conduttrice sta trascorrendo questo periodo di vacanze.