Can Yaman continua ad essere uno dei personaggi più in vista del momento, al centro non solo del gossip ma anche di indiscrezioni legate al suo futuro professionale. Nei mesi scorsi, l'attore turco di DayDreamer e Mr Wrong, è stato annunciato come protagonista del remake di Sandokan, la storica fiction che negli anni '80 venne portata al successo da Kabir Bedi. Dopo l'annuncio ufficiale, Can ha iniziato subito gli allenamenti per prepararsi al meglio a questa nuova avventura ma, stando agli ultimi retroscena, il progetto potrebbe essere a rischio cancellazione dai palinsesti.

Il nuovo progetto tv di Can Yaman sarebbe a rischio

Nel dettaglio, qualche mese fa, la casa di produzione televisiva Lux Vide, ha annunciato la realizzazione del remake di Sandokan con protagonista Can Yaman, nei panni della tigre di Mompracem.

Un progetto ambizioso per l'attore turco che, per la prima volta nella sua carriera, si cimenterà in un prodotto destinato alla televisione italiana.

Dopo l'annuncio, Can Yaman si è messo subito al lavoro per prepararsi al meglio ad affrontare questa nuova sfida professionale, che lo vedrà recitare al fianco di un attore italiano amatissimo dal pubblico. Trattasi di Luca Argentero, protagonista della serie medical di successo, Doc - Nelle tue mani in onda su Rai 1.

Le riprese della fiction Sandokan sarebbero bloccate

Eppure, stando alle ultime indiscrezioni riportate dal paparazzo Paolone, sembrerebbe che il progetto della fiction Sandokan, sarebbe a rischio cancellazione.

"Il progetto Sandokan è congelato, tutto bloccato e potrebbero non portarlo più avanti", ha fatto sapere Paolone sui social, confermando di fatto che al momento il progetto sarebbe stato messo in stand-by.

Un'indiscrezione che ha allarmato un po' i fan dell'attore turco, dato che l'inizio delle riprese di Sandokan, era previsto già tra giugno e luglio, ma fino a questo momento non sono mai iniziate per davvero.

Can Yaman, in queste ultime settimane, è stato protagonista di un viaggio di ben due settimane in Turchia, dove ha avuto modo di presentare la sua nuova fidanzata, Diletta Leotta, ai familiari.

Mr Wrong con Can Yaman prosegue in prime time

E così, l'attore ha staccato un po' la spina dagli impegni professionali, in attesa di scoprire cosa succederà con Sandokan e se il progetto riprenderà nei prossimi mesi.

Intanto, su Canale 5, prosegue l'appuntamento con Mr Wrong - Lezioni d'amore, la serie turca che ha debuttato nel pomeriggio estivo Mediaset e che, da questa settimana, proseguirà solo di sera.

I vertici del Biscione, infatti, hanno scelto di continuare a trasmettere la serie con Can Yaman solo in prime time, di martedì sera.