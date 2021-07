La fiction turca Love is in the air è attualmente in onda sia in Italia che in Spagna. Tuttavia, mentre per il pubblico italiano la storia d'amore tra Serkan e Eda è ancora agli inizi, su Telecinco la prima stagione sta volgendo al termine. Nell'ultima puntata trasmessa in lingua spagnola, i protagonisti hanno affrontato un momento cruciale della loro storia. I telespettatori italiani dovranno attendere ancora dei mesi per assistere all'ultimo colpo di scena della serie. Stando alle anticipazioni turche, Serkan perderà la memoria e la recupererà giusto in tempo per fermare il matrimonio tra Eda e Deniz.

Anticipazioni turche Love is in the air: Serkan perderà la memoria e non si ricorderà di Eda

Eda (Hande Erçel) e Serkan (Kerem Bürsin) dovranno superare una serie di ostacoli prima di raggiungere il lieto fine. Le anticipazioni turche di Love is in the air rivelano che, ad un certo punto, Serkan perderà la memoria e non ricorderà la sua storia con Eda. Dopo inutili tentativi, la ragazza lo lascerà. Intanto l'amico Deniz (Sarp Can Köroğlu), da sempre innamorato di lei, si dichiarerà e le chiederà di sposarlo. Nel frattempo, l'architetto ammetterà di amare Eda, nonostante non riesca a ricordare il passato. La madre Aydan (Neslihan Yeldan) lo esorterà a non mettere da parte i suoi sentimenti e a lottare per la ragazza.

In realtà, emergerà che si tratta di una messinscena per spingere Serkan a ricordare. Stando alle anticipazioni, sia la madre dell'architetto che la zia di Eda, Ayfer (Evrim Doğan), saranno a conoscenza del piano. Deniz e Selin (Bige Önal), però, nasconderanno le loro reali intenzioni, ossia impedire che Bolat e la fioraia riescano a ritrovarsi.

Serkan ferma il matrimonio tra Eda e Deniz: Love is in the air, anticipazioni turche

Le anticipazioni turche di Love is in the air rivelano che Serkan riacquisterà la memoria e ricorderà la sua storia con Eda. Dopo che i suoi sentimenti saranno riemersi in superficie, l'uomo non potrà perdere tempo e correrà per raggiungere il luogo in cui si starà celebrando il 'finto matrimonio'.

Una volta giunto davanti alla sposa, le dichiarerà il suo amore e le chiederà di non sposare Deniz. La fioraia, consapevole che si tratta di una messinscena, scoppierà di felicità per le parole di Serkan e lo rassicurerà che il matrimonio è una montatura. La gioia dei due e di tutti i presenti, però, non durerà per molto. Infatti, la funzionaria che ha celebrato la cerimonia rivelerà che si è svolto tutto in modo regolare e che Eda e Deniz sono marito e moglie a tutti gli effetti. Deniz ammetterà di aver pianificato tutto perché era disperato. Aydan, a questo punto, interverrà, chiarendo al neosposo che potrebbe avere dei guai con la legge se si rifiuterà di collaborare.