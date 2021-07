Prosegue l'appuntamento del lunedì sera con Temptation Island 2021, il reality show delle tentazioni di Canale 5, condotto da Filippo Bisciglia. Le anticipazioni riguardanti la terza puntata del 12 luglio, rivelano che ci sarà spazio per le novità legate alla coppia composta da Claudia e Ste. Il rapporto tra i due apparirà fortemente in crisi, complici una serie di immagini riguardanti la donna che manderanno in crisi Ste, al punto da indurlo a tentare una fuga all'interno del villaggio.

Le nuove anticipazioni sulla terza puntata di Temptation Island 2021

Nel dettaglio, le anticipazioni della terza puntata di Temptation Island 2021, rivelano che si parlerà dei risvolti legati alla coppia composta da Claudia e Ste. Il fidanzato verrà convocato nel pinnettu da Filippo Bisciglia, dove avrà modo di vedere delle immagini della sua fidanzata che lo lasceranno amareggiato e perplesso.

Un duro colpo per Ste che non riuscirà a trattenere le lacrime di fronte a una delle tentatrici del villaggio, pensando proprio a come stia procedendo la sua relazione con Claudia. Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché gli spoiler della terza puntata del 12 luglio 2021 rivelano che Ste, dopo aver visto le immagini compromettenti della sua fidanzata, tenterà una fuga all'interno del villaggio delle tentazioni.

Ste potrebbe essere squalificato da Temptation

Il ragazzo, quindi, proverà a scappare via quasi come se volesse raggiungere la sua fidanzata Claudia dall'altra parte del villaggio. Cosa succederà a questo punto? Non si esclude che, in preda ad un vero e proprio raptus di follia, Ste possa contravvenire alle regole del programma e di conseguenza andare incontro ad una squalifica immediata dal reality show.

Nel caso in cui Ste avesse realmente superato la soglia che divide i due villaggi, la squalifica varrebbe sia per lui, ma anche per la fidanzata, e di conseguenza la coppia dovrebbe abbandonare definitivamente la trasmissione di Canale 5.

Alessandro e Alessio in crisi: anticipazioni Temptation Island terza puntata

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione e se ci sarà per davvero questa squalifica (di cui si era già parlato in precedenza sui social) dal reality show, le anticipazioni della terza puntata di Temptation Island 2021 rivelano che Alessandro apparirà sempre più in crisi dopo aver visto delle immagini della sua fidanzata Jessica.

Occhi puntati anche sul percorso di Alessio: per il giovane fidanzato, l'esperienza nel villaggio delle tentazioni diventerà sempre più difficile da gestire e anche lui mostrerà i primi segnali di crisi. Insomma, un terzo appuntamento da non perdere con il reality show Mediaset che, con la seconda puntata, ha superato la soglia dei tre milioni e mezzo di fedelissimi, toccando picchi di share del 25-26%.

Valentina e Tommaso si dicono addio dopo il falò finale

Al centro della puntata, trasmessa lo scorso lunedì sera su Canale 5, ci sono state le novità legate alla coppia composta da Tommaso e Valentina. I due sono giunti già al termine del loro percorso nel villaggio ed hanno scelto di dirsi addio.

Una coppia che ha fatto molto discutere, anche se in tanti si chiedono cosa sia successo dopo la fine del reality show. Per scoprirlo ufficialmente bisognerà attendere l'ultima puntata di Temptation 2021, quando andrà in onda il classico speciale "un mese dopo", col quale verranno svelati agli spettatori, quali sono le novità per le sei coppie. Intanto, però, sui social in tanti hanno notato che Tommaso e Valentina hanno ancora la stessa immagine social sui loro account Instagram.