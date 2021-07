Can Yaman e Diletta Leotta sono al centro del Gossip dall'inizio del 2021, per il loro fidanzamento. Negli ultimi giorni, però non si è mostrata insieme sui social e stanno trascorrendo le vacanze separati. In rete sono trapelate voci di una rottura fra il protagonista di "DayDreamer - Le ali del sogno" e la presentatrice sportiva di Dazn, mai confermate dai diretti interessati.

Intanto Maurizio Sorge, nella giornata di lunedì 26 luglio, ha pubblicato un post sul proprio profilo Instagram in cui ha parlato di Can e Diletta, parlando di crisi passeggera.

Can Yaman in crisi con Diletta Leotta? Per Sorge ci sarebbe qualche incomprensione

Maurizio Sorge ha pubblicato su Instagram uno scatto dell'attore di Istanbul e della show girl, aggiungendo la seguente didascalia: ''Can Yaman e Diletta Leotta da qualche giorno sono lontani, pare a causa di qualche incomprensione e tensione''.

Il paparazzo dei vip ha spiegato poi che, come in ogni coppia, ci sarebbero alti e bassi nel corso della relazione, specificando che anche i personaggi famosi non siano esonerati dai litigi e dai bisticci amorosi.

Can e Diletta in vacanza separati

Al momento, come spiegato anche da Maurizio Sorge, Diletta è in vacanza in Sardegna, mostrandosi sorridente sui social. Can Yaman, invece, si trova in Puglia ed è stato avvistato in alcune località turistiche del Salento.

Il paparazzo dei vip Sorge ha dichiarato: ''Can non molto presente su Instagram dovrebbe iniziare le riprese della nuova serie Sandokan''. In merito al rapporto fra Yaman e Diletta, il fotografo ha affermato: ''Sarà una lieve crisi passeggera? Speriamo di rivederli presto insieme felici e sorridenti''.

Yaman e Leotta non commentano le voci sulla rottura

Dopo avere condiviso sui social filmati e fotografie della loro vacanza in Turchia, Can Yaman e Diletta Leotta non si sono più mostrati insieme. La show girl a giugno era volata a Istanbul per conoscere la famiglia del suo fidanzato e le cose, fra di loro, sembrava andassero per il verso giusto, al punto che in rete si erano diffuse indiscrezioni riguardo a un ipotetico matrimonio.

Finora la coppia non ha smentito le voci di crisi che circolano da qualche giorno e ora, ad aumentare i dubbi sulla possibile fine della loro relazione, si è aggiunta anche la distanza nelle mete di vacanza.

Can Yaman e Diletta, infatti, stanno trascorrendo le vacanze separati e, al momento, non è chiaro se uno dei due raggiungerà l'altro per passare qualche giorno insieme. Non resta quindi che attendere, per scoprire se la coppia deciderà di fare chiarezza su ciò che sta accadendo.