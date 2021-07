Can Yaman e Diletta Leotta sono al centro del Gossip dall'inizio del 2021, da quando è venuta a galla la loro storia d'amore. Negli ultimi giorni, in rete, sono trapelate indiscrezioni riguardo alla presunta rottura del fidanzamento della coppia. Il paparazzo Paolone, la sera del 21 luglio, durante una diretta Instagram, ha commentato le ultime news sul protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno e la presentatrice sportiva di Dazn. Secondo il fotografo, non ci sarebbe nessuna ufficialità in merito alla fine della relazione fra l'attore di Istanbul e la conduttrice.

Inoltre, Paolone ha affermato che Leotta e Yaman sarebbero ormai stanchi di continuare a recitare il ruolo di innamorati.

Can Yaman e la fidanzata Diletta Leotta: Paolone commenta la coppia del momento

Barbara Morris ha fatto una diretta Instagram in compagnia di Paolone, Alex Fiumara e Sasà Martusciello. La chiacchierata social è stata inerente ai personaggi del mondo dello spettacolo e ai gossip sul loro conto. In particolar modo, l'attenzione dei follower è andata verso la coppia del momento ed una delle domande è stata su Yaman e sulla sua compagna Leotta: ''Siamo al capolinea?''. Il paparazzo Paolone ha risposto: ''Di ufficiale non è uscito nulla. Giustamente sono stufi di questo recitare, ormai, più che altro lei, io l'ho vista, la vedo ormai stufa''.

Per Paolone non sarebbe ancora finita la storia fra Can Yaman e Diletta Leotta

Paolone ha rivelato che, dopo le indiscrezioni trapelate sull'ipotetica fine del fidanzamento fra l'attore di Istanbul e la conduttrice sportiva di Dazn, ha ricevuto molti messaggi dai follower in merito alla vicenda. Il fotografo ha affermato: ''Tanti mi mandavano i messaggini, ma si son lasciati, non si son lasciati, tanti hanno sentito questa cosa qua.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Io ho messo dei cuori spezzati, li prendevo un po' in giro e ho scritto sotto 'creduloni', capito?''. Il paparazzo Paolone ha ribadito nuovamente che, al momento, non è uscita nessuna notizia ufficiale in merito alla rottura fra il futuro Sandokan e la presentatrice.

La storia fra Can Yaman e Diletta sarebbe finta per Paolone

Can e Diletta hanno una relazione dall'inizio del 2021, ma alcune persone hanno dubbi sulla veridicità della loro storia d'amore. Fra chi sostiene che il fidanzamento della coppia del momento sia finto c'è proprio Paolone che, durante la diretta, ha ribadito la sua posizione in merito: ''Se fosse stata una relazione vera sarei stato contento pure, capito? Però come tu ben sai c'è del business sotto". Nel corso della chiacchierata, inoltre, il paparazzo ha informato che la presentatrice sportiva avrebbe preso un volo nella serata del 21 luglio da Milano a Catania. Non resta che attendere un po' di tempo per scoprire se l'attore turco raggiungerà la compagna in Sicilia o se si scoprirà che la relazione della coppia è arrivata al termine.