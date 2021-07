Alessandro Rosica non ha dubbi: la storia tra Diletta Leotta e Can Yaman sarebbe giunta al capolinea dopo un brusco litigio avvenuto tra i due per via di divergenze caratteriali. E in effetti, le ultime segnalazioni riguardanti l'attore turco e la giornalista di DAZN sembrerebbero confermare tale ipotesi. I due, dopo aver condiviso sui social meravigliosi e romantici momenti vissuti durante la vacanza in Turchia, non sono stati più visti insieme. Entrambi si stanno concedendo dei giorni di relax ma separati. Cosa sta bollendo in pentola?

Can e Diletta ai ferri corti?

Mentre Diletta si trova in Sardegna, in compagnia di amici, Can è in Puglia: vacanze da separati per i due giovani che starebbero affrontando l'ennesima crisi di coppia. Secondo Rosica, stavolta c'è stato l'addio definitivo tra il protagonista di Mr. Wrong e il volto di DAZN, ma per annunciarlo a tutti la (ex?) coppia avrebbe deciso di far calmare un po' le acque dopo il recente viaggio nella città natale di Yaman, che sembrava avvicinare sempre di più il giorno dei fiori d'arancio. Evidentemente aver ricevuto la benedizione della mamma e della nonna dell'attore non sarebbe stato sufficiente a far superare le diversità dei due giovani.

Infatti, a far credere che ci sia aria di profonda crisi tra i due, oltre alla scelta di non stare insieme durante le vacanze, ci sarebbe la segnalazione che circola sul web secondo cui Diletta avrebbe addirittura sfilato dall'anulare sinistro il prezioso anello di fidanzamento, pegno d'amore di Can per la sua dolce metà.

Cosa sia realmente accaduto tra i due è un mistero, visto che le foto postate sui social della vacanza a Istanbul mostravano la coppia più unita e complice che mai. Qualcosa potrebbe essersi rotto in maniera irreparabile.

Il matrimonio potrebbe essere annullato

Se ci sarà da annunciare una rottura definitiva di certo saranno i diretti interessati a farlo, nel frattempo i due si mostrano ai rispettivi fan lieti e sorridenti, cosa che cozzerebbe un po' con una recente decisione di porre fine alla loro storia d'amore.

Inoltre, anche il padre dell'attore, in una recente intervista rilasciata ad un giornale turco aveva detto che i due stavano facendo dei passi verso il matrimonio, che si pensava potesse essere celebrato già il prossimo anno.

Le ultime news ribaltano totalmente la situazione. È vero che già in passato si era parlato di una possibile crisi tra Diletta e Can, smentita in seguito.

Sarà così anche questa volta o la tesi di Rosica sarà confermata? Non resta che attendere il prossimo capitolo di quella che pare essere una soap come quelle in cui Yaman stesso è protagonista.