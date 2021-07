Elisabetta Gregoraci torna da protagonista sul piccolo schermo. La showgirl calabrese, reduce dall'esperienza vissuta nella casa del Grande Fratello Vip 5, dal 13 luglio sarà in prime time con Battiti Live 2021, lo show musicale di Italia 1 di cui ormai è la conduttrice ufficiale da svariate edizioni.

Tuttavia, Elisabetta pensa già al futuro e, in una recente intervista, ha svelato di essere corteggiata anche dalla Rai, dalla quale ha già ricevuto delle proposte lavorative.

Battiti Live 2021, confermata Elisabetta Gregoraci

Nelle scorse settimane, Elisabetta Gregoraci è volata in Puglia per le registrazioni delle cinque nuove puntate di Battiti Live 2021, il programma musicale dell'estate che da anni va in onda nel prime time di Italia 1.

La prima puntata verrà trasmessa il 13 luglio alle ore 21:20 circa, e potrà contare sulla presenza di numerosi artisti, tra i quali ricordiamo: Fedez, Orietta Berti, Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Annalisa, Federico Rossi, Giusy Ferreri, Elettra Lamborghini, Sangiovanni, Aka7even, Deddy, Tancredi e Anna Tatangelo

Un evento musicale che avrà come padrona di casa Gregoraci affiancata da Alan Palmieri, con il quale quest'estate ha inciso anche il suo primo singolo.

Dopo il GF Vip, Elisabetta corteggiata anche dalla Rai

Un periodo fortunato per Elisabetta che, quest'anno, ha fatto il pieno di popolarità grazie alla partecipazione al Grande Fratello Vip di cui è stata una delle principali protagoniste.

Archiviata quest'esperienza televisiva, Gregoraci è già pronta a guardare avanti e al suo futuro professionale. In una recente intervista, la showgirl calabrese ha ammesso di aver ricevuto molte proposte di lavoro in questi mesi anche da parte della Rai, dove in passato ha condotto lo show comico Made in Sud.

"Ci sono dei progetti che mi auguro si realizzino.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

E ci sono anche tante proposte da parte della Rai", ha ammesso Elisabetta a TvMia, confermando di essere corteggiata anche dai vertici della televisione di Stato.

Il sogno di Elisabetta Gregoraci per il futuro in Tv

In attesa di scoprire se queste trattative per i nuovi progetti andranno in porto, Gregoraci non smette di sognare e ha svelato qual è il format che le piacerebbe condurre in futuro: "Ora mi piacerebbe fare un programma emozionale.

Dove puoi parlare con le persone, dove ci sono storie vere, emozioni".

Insomma, l'ex moglie di Briatore avrebbe voglia di mettersi in gioco a 360 gradi come conduttrice di un talk emozionale o di un programma di interviste. Un sogno che diventerà presto realtà? Lo scopriremo nei prossimi mesi.