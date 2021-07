La puntata 45 di Sen Çal Kapımı vedrà il "ritorno" sotto lo stesso tetto di Eda e Serkan. I due, infatti, verranno messi alla prova per il bene di Kiraz, ma in realtà saranno i sentimenti e l'attrazione fisica a farla da padrone. I due saranno in grado di gestire ciò che provano l'uno per l'altra?

Eda, Serkan e il risveglio abbracciati

Nel finale della puntata 44 di Sen Çal Kapımı, il giudice ha imposto una convivenza forzata a Eda e Serkan, il tutto per il bene della piccola Kiraz, visto che i due sono finiti in tribunale per discutere la sua custodia.

Vivere insieme per cercare di essere in sintonia per la loro figlia, però, diventerà un "problema secondario".

Infatti, nella puntata 45, entrambi dovranno fare i conti con ciò che provano reciprocamente e quella che farà più fatica a resistere sarà proprio Eda. La ragazza, ovviamente, sarà "succube" del fascino di Serkan. I due però, saranno sempre più vicini e una mattina si risveglieranno insieme nella camera di Eda, teneramente abbracciati. Probabilmente questo avvicinamento sarà anche abbastanza casuale, visto che Eda quando si sveglierà urlerà: "Cosa ci fai nel mio letto?".

I consigli di Melo per Eda

Eda avrà un confronto anche con la sua amica Melo, in cui le dirà che sta facendo di tutto per controllare la sua attrazione per Serkan, in quanto temerà di cedere e di arrivare perfino a baciarlo.

Allora la ragazza vorrà trovare un modo per mandarlo via di casa, così dovrà trovare un escamotage. Infatti la loro convivenza si basa sue delle condizioni: se Eda dovesse scoprire una bugia di Serkan, lui dovrebbe abbandonare subito la casa; invece, se l'architetto dovesse scovare una bugia detta dalla madre di sua figlia, invece di fermarsi solo per due giorni, si fermerebbe per due settimane.

Melo, in più, le consiglierà di non lasciare che Serkan Bolat prenda il sopravvento su di lei, visto che fa fatica a gestire i suoi sentimenti. Un consiglio, però, che non verrà preso alla lettera nemmeno da Melo, visto che la ragazza rimarrà "ammaliata" dai modi in cui Serkan prova a riconquistare la sua Eda.

Serkan vuole scovare una bugia di Eda

Anche Serkan, però, si darà da fare per scovare una bugia di Eda, infatti non vuole che la ragazza lo cacci via di casa, però avrà una prova tangibile dei sentimenti che lei prova per lui. Infatti Eda, in cucina, sarà intenta a parlare con una persona al telefono, a cui confiderà di essere contenta di avere Serkan in casa, ma non vorrà dirgli nulla, perché temerà che lui possa farsi prendere dall'entusiasmo e trasferirsi immediatamente da lei e Kiraz.

La ragazza, però, avrà una "brutta sorpresa", in quanto Serkan sarà proprio dietro di lei ad ascoltarla. Questo e altro ancora verrà trasmesso nella puntata 45 di Sen Çal Kapımı, in onda mercoledì 14 luglio a partire dalle 20 (GMT+3) su Fox Turkiye.