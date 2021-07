Le anticipazioni settimanali di Love is in the air da lunedì 12 a venerdì 16 luglio rivelano svolte inaspettate nella storia di Eda e Serkan. Quest'ultimo sarà pervaso dai dubbi, poiché capirà di provare qualcosa per la sua "finta fidanzata". Sarà durante un soggiorno della coppia allo chalet dei Bolat in compagnia di Selin e Ferit che emergerà la titubanza dell'architetto. In particolare, stando agli spoiler in rete, nella puntata in onda martedì 13 luglio l'ex fiamma dirà a Serkan di essere disposta a lasciare il futuro marito soltanto se ammetterà che tra loro due c'è ancora una possibilità.

La fioraia ascolterà la conversazione e si accorgerà dell'indecisione dell'uomo.

Anticipazioni Love is in the air del 13 luglio: Eda ascolta una conversazione tra Serkan e Selin

Eda (Hande Erçel), Serkan (Kerem Bürsin), Selin (Bige Önal) e Ferit (Çağrı Çıtanak) trascorrono un paio di giorni nello chalet in montagna della famiglia Bolat. L'idea di passare del tempo insieme è di Eda che fa la proposta fingendo che l'intenzione sia ricucire i rapporti tra i quattro. In realtà, però, il suo obiettivo è un altro: l'aspirante architetta è convinta che questo escamotage servirà a farle capire di non voler sposare Ferit. Nella puntata di Love is in the air che verrà trasmessa su Canale 5 il 13 luglio l'addetta alle pubbliche relazioni rivelerà all'ex fidanzato di non voler rinunciare al matrimonio con Ferit, a mano che Serkan non ammetta di voler tornare con lei.

Lo stupore della giovane sarà evidente quando Bolat si mostrerà titubante di fronte alla possibilità di tornare ad essere una coppia. Il protagonista sarà in evidente difficoltà poiché dentro di sé è combattuto tra Ed e Selin.

Eda pensa che Serkan sia interessato a lei: Love is in the air, trama 13 luglio

Sempre nel corso della puntata in onda il 13 luglio Eda sarà impegnata ad ascoltare ciò di cui staranno parlando Serkan e Selin.

La fioraia vedrà l'indecisione di Bolat e capirà che l'architetto non è più sicuro di voler tornare con l'ex fidanzata. Anzi, il comportamento dell'uomo verrà interpretato dalla Yildiz come un probabile interesse nei suoi riguardi. Successivamente, Serkan confesserà a Engin (Anıl İlter) di essere confuso sui sentimenti che prova per Eda.

Stando alle anticipazioni di Love is in the air, i due amici si confronteranno, visto che anche Sezgin starà vivendo una situazione simile, da una parte attratto fortemente dalla collega Pırıl (Başak Gümülcinelioğlu), dall'altra affascinato dall'amica Ceren (Melisa Döngel). Nel frattempo, Eda confiderà a quest'ultima di aver ascoltato il dialogo tra Selin e Serkan e di pensare che l'architetto provi qualcosa nei suoi confronti.