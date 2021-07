Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera turca Brave and Beautiful, che narra i piani di vendetta di un uomo chiamato Cesur contro il suo acerrimo nemico Tahsin. Le nuove trame si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda in Italia dal 2 al 6 agosto 2021, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle 14:45.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sul ritorno a casa di Suhan, sull'agguato di cui sarà vittima Cesur, sulla partenza di Tahsin e Adalet per l'Europa e sull'arresto di Cesur.

Bulent e Cahide ingannerano Turan

Le anticipazioni di Brave and Beautiful ci segnalano che Tahsin si recherà ad Istanbul per spiegare a Suhan che Adalet lo ama e non lo ha sposato per secondi fini. In questo modo, l'uomo convincerà la figlia a tornare a casa a patto che lui non continui a trattare male la gente intorno a sé. Un portavoce dell'azienda di Antalya si presenterà nella società dei Korludag portando con sé una mail di Cesur in cui afferma che Tahsin aveva intenzione di far fallire miseramente il progetto della costruzione dei nuovi grattacieli. L'uomo negherà ogni coinvolgimento con l'accaduto, chiedendo che siano fatte delle indagini per dimostrare a tutti che lui non ha mai scritto quella mail.

Nel frattempo, Bulent, Cahide e Ayse faranno credere a Turan che Cesur è stato pagato per ucciderlo per poi attirare quest'ultimo in un luogo isolato per fargli un agguato. L'uomo, convinto che Suhan sia in pericolo, si recherà nel posto indicato dove verrà ferito da Turan per poi essere trasportato d'urgenza in ospedale. Quello che Cesur non sa è che anche Tahsin vuole tendergli una trappola per ucciderlo ad Istanbul, usando Mithat.

Cesur regalerà una poesia a Suhan

Dopo aver scoperto la verà identità di Cesur, Suhan andrà a trovarlo in ospedale dove l'uomo le racconterà di aver dovuto cambiare identità per vendicarsi di Tahsin, l'assassino di suo padre. Sirin porterà Fugen a casa Korludag e nel salone della villa la donna riconoscerà immediatamente il quadro che era di Muzaffer.

Korhan e Suhan avranno modo di assistere ad un diverbio fra Turan e Bulent in cui i due uomini si minacceranno a vicenda prima dell'arrivo della polizia. Hulya affermerà che Turan era il suo compagno e che ha assassinato il dottor Nedim soltanto perché era geloso di lei. Cesur lascerà anticipatamente l'ospedale per andare a cercare Mithat insieme a Kemal e Rifat. In questo modo i tre uomini scopriranno che l'amico di suo padre Hasan in realtà è in combutta da tempo con Tahsin ed il commissario Mehmet. Tahsin e Adalet decideranno di trascorrere il Capodanno in Europa, mentre Mihriban scoprirà che i quadri della villa appartengono alla famiglia Karahasanoglu. I Korludag festeggeranno il Capodanno con una festa nella loro villa.

Cesur regalerà a Suhan una poesia che suo padre aveva scritto di suo pugno per la moglie. Poco dopo, l'uomo verrà arrestato dalla polizia per falsificazioni di documenti, per poi essere rilasciato subito dopo il processo.