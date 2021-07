Proseguono le presentazioni in famiglia per la coppia composta da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, nata all'interno della casa del Grande Fratello Vip 5. In queste ore, l'influencer ha postato una serie di stories sul suo profilo ufficiale Instagram, con le quali ha testimoniato l'incontro che c'è stato tra la nonna paterna e Pierpaolo. Una presentazione che è stata promossa a "pieni voti" dalla nonna di Giulia, che con la sua reazione ha commosso i numerosi fan della coppia.

Pierpaolo Pretelli conosce la nonna di Giulia Salemi

Nel dettaglio, per questo fine settimane di luglio, Giulia Salemi ha deciso di recarsi a Piacenza, città in cui vive la sua amata nonna paterna, di cui ha spesse volte parlato anche all'interno della casa del GF Vip, per presentarle ufficialmente il suo nuovo fidanzato.

La conoscenza tra nonna Giulia e Pierpaolo Pretelli è andata nel migliore dei modi. La donna ha promosso a pieni voti il ragazzo che, fino a questo momento, aveva avuto modo di vedere soltanto in televisione sui social.

"Mi piaci molto", ha detto la nonna di Giulia rivolgendosi a Pierpaolo e confermando di fatto di gradirlo come nuovo fidanzato della sua amata nipote.

'Vi auguro la felicità', dice la nonna di Giulia Salemi

"Vi auguro tutto il bene del mondo, tanta felicità veramente", ha proseguito ancora la nonna di Giulia Salemi che con la sua reazione ha commosso la coppia e i tanti fan che li seguono.

Del resto nonna Giulia è un vero e proprio punto di riferimento per l'ex protagonista del GF Vip, la quale proprio all'interno della casa ha parlato del loro legame speciale.

E così, dopo la promozione di mamma Fariba, anche la nonna di Giulia Salemi ha promosso a pieni voti il giovane Pierpaolo Pretelli, che ormai ha fatto breccia nel cuore della giovane influencer.

Rapporto sereno tra Giulia Salemi e i familiari di Pretelli

In una recente intervista, Pierpaolo è tornato a parlare anche degli attuali rapporti tra Giulia e la sua famiglia, dopo che durante l'esperienza del Grande Fratello Vip 5, i suoi familiari avevano dimostrato di non essere proprio al "settimo cielo" per questa relazione.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

A distanza di mesi, però, le cose sono nettamente cambiate e Pierpaolo ha ammesso che il rapporto tra Giulia, sua mamma e in generale gli altri componenti della famiglia Pretelli, sono nettamente migliorati e il clima è molto più disteso e sereno per tutti.

Insomma Giulia è stata accolta positivamente in casa di Pierpaolo, malgrado in un primo momento, i genitori del ragazzo non abbiano nascosto di aver fatto il tifo per la nascita di una relazione con Elisabetta Gregoraci, con la quale c'era stato un avvicinamento durante i primis mesi di permanenza in casa.