Secondo le anticipazioni della soap opera americana Beautiful, nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 da lunedì 12 a sabato 17 luglio ci saranno novità e colpi di scena davvero sorprendenti.

In particolare, Wyatt dirà a Sally di lasciare casa sua per trasferirsi in una struttura specializzata che potrà gestire al meglio la sua malattia, soprattutto nelle fasi terminali. Intanto Flo guardando il computer della dottoressa Escobar, scoprirà che Spectra non è veramente in fin di vita. Proprio per questo motivo, Fulton correrà da Sally per smascherarla.

Wyatt dirà a Sally di lasciare casa sua

Nelle puntate in onda la settimana prossima, Quinn ricorderà a Katie che è solo grazie a lei se ha saputo che suo marito e sua sorella si sono scambiati un bacio. Nel mentre Wyatt Spencer sarà costretto a chiedere alla sua ex Sally Spectra di lasciare la sua abitazione.

Intanto, Flo darà uno sguardo nel computer della dottoressa Escobar e scoprirà qualcosa di davvero sorprendente. Il tutto mentre Sally dirà al fratello di Liam di essere molto triste perché dovrà lasciare casa sua.

Poco dopo, Quinn e Katie verranno a sapere direttamente da Spencer che lui stesso ha detto a Spectra di trasferirsi in una struttura ospedaliera adatta alle sue condizioni di salute.

Flo scoprirà che Sally non è in fin di vita

Successivamente, Flo scoprirà che Sally ha fatto finta di avere la grave malattia. Proprio per questo motivo, Fulton correrà dalla donna per rinfacciarle di essere falsa, bugiarda e di aver voluto manipolare tutti.

Nel frattempo, Wyatt spiegherà a Katie che ha deciso di far trasferire la sua ex in una struttura ospedaliera adeguata alle sue condizioni di salute, perché teme di non saper gestire le ultime fasi della malattia della donna.

Wyatt si sentirà in colpa per aver mandata via di casa Sally

Intanto, Flo smaschererà una volte per tutte Sally e il piano che ha organizzato per riconquistare il suo uomo (Wyatt Spencer). Spectra in un primo momento negherà tutte le accuse di Fulton, ma poi confesserà e ammetterà tutte le proprie colpe.

Nel mentre, Spencer temerà di aver offeso la sua ex, dopo averla mandata via di casa.

Bill però tranquillizzerà suo figlio, dicendo che la ragazza ha bisogno di strutture specializzate per gestire gli ultimi momenti della sua malattia terminale.

Non resta che aspettare la messa in onda dei nuovi episodi di Beautiful, per scoprire come si evolveranno le vicende dei vari protagonisti. Intanto, chi volesse rivedere gli appuntamenti precedenti con la soap opera potrà farlo tramite la piattaforma streaming di Mediaset play.