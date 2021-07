Domenica 11 luglio è la sera della tanto attesa finale degli Europei di calcio fra Italia e Inghilterra, che alle ore 21 si sfidano allo stadio Wembley di Londra per il titolo di campione d'Europa.

La gara sarà trasmessa in diretta sia da Rai 1 che da Sky, peraltro in entrambi i casi con ampi pre-partita. Insomma, Italia-Inghilterra monopolizzerà indubbiamente le preferenze televisive degli italiani, come dimostrano anche i dati Auditel della semifinale e di tutte le altre partite giocate nell'ultimo mese dall'Italia a Euro 2020.

Ma indiscutibilmente esiste anche una fetta di pubblico non interessata al calcio e che quindi sceglierà gli altri canali, alla ricerca di altre proposte televisive.

Di seguito approfondiamo quindi la programmazione tv degli altri principali canali Rai e di quelli Mediaset per la serata di domenica 11 luglio 2021.

La programmazione tv di Rai 2 e Rai 3 per la sera di domenica 11 luglio

Su Rai 2, dalle ore 21:05, va in onda il film commedia "Amore, cucina e curry" del 2014. Hassan Kadam e la sua famiglia si trasferiscono dalla nativa India al villaggio di Saint-Antonin-Noble-Val, nel sud della Francia. La famiglia vuole aprire un ristorante indiano, la Maison Mumbai, proprio a pochi metri di distanza da un rinomato ristorante francese.

Su Rai 3 alle ore 21:20 c'è il film "I segreti di Osage County", film drammatico Usa del 2002. Nel cast ci sono Meryl Streep, Julia Roberts, Juliette Lewis, Sam Shepard, Julianne Nicholson ed Ewan McGregor.

La trama verte sui conflitti interni a una famiglia in seguito al suicidio del padre.

La prima serata di domenica 11 luglio sui canali Mediaset

Questa domenica 11 luglio Canale 5 ha deciso di non mandare in onda la serie tv spagnola "Grand Hotel", che torna in onda dal 18 luglio. La rete ammiraglia Mediaset ha scelto invece di trasmettere, alle ore 21:20, il film "Vittoria e Abdul", pellicola inglese del 2017, diretta da Stephen Frears e basata sull'omonimo libro di Shrabani Basu, che racconta la storia vera dell'amicizia tra la Regina Vittoria e il suo segretario indiano Abdul Karim.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Italia 1 propone alle ore 21:20 il film commedia "La fidanzata di papà", commedia italiana del 2008. Nel cast ci sono Massimo Boldi, Simona Ventura, Elisabetta Canalis, Nino Frassica, Enzo Salvi e Biagio Izzo. Barbara e Matteo sono due giovani italiani che vivono a Miami, gestendo un piccolo ristorante sul mare. La ragazza rimane incinta e il felice evento fa convergere negli Usa i rispettivi genitori.

Rete 4 alle ore 21:05 trasmette in onda il film "Due settimane per innamorarsi", commedia sentimentale Usa del 2002. Nel cast ci sono Sandra Bullock, Hugh Grant e David Haig. Lucy Kelson, brillante avvocatessa ambientalista laureata ad Harvard, si presenta a George intenzionata a impedire che la sua società demolisca il Community Center per costruire una serie di condomini: l'uomo decide di assumerla.