Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta con la Serie TV Grand Hotel, che ha debuttato quest'anno nella prima serata estiva di Canale 5. La fiction spagnola, con protagonista Megan Montaner, non ha ottenuto un grande successo dal punto di vista auditel e complici anche i continui cambi di programmazione e le sfide contro le partite della Nazionale italiana agli Europei, ha registrato un vero e proprio "tonfo auditel". Come se non bastasse, per la quarta e quinta puntata di questa prima stagione, è previsto un nuovo cambio palinsesto sulla rete Mediaset.

La serie tv Grand Hotel cambia programmazione su Canale 5

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la programmazione di Grand Hotel rivelano che la quarta puntata è prevista per il prossimo mercoledì 7 luglio 2021.

La serie, quindi, ritornerà in onda di nuovo al mercoledì sera ma questa non sarà la collocazione ufficiale, dato che la quinta puntata cambierà di nuovo giorno di messa in onda su Canale 5.

Il quinto appuntamento con Grand Hotel, infatti, sarà trasmesso di domenica sera. La messa in onda, infatti, come riportato dalla Guida Tv Mediaset, è prevista per l'11 luglio 2021, serata in cui su Rai 1 andrà in onda la finalissima degli Europei di calcio 2021, dove potrebbe esserci anche la Nazionale guidata da mister Mancini.

Ascolti bassi per Grand Hotel e Mr Wrong con Can Yaman

L'ennesima sfida super complicata, dal punto di vista auditel, per la serie tv spagnola che in queste settimane ha ottenuto un ascolto netto inferiore alla soglia del milione e mezzo di spettatori, con uno share del 7%.

Numeri decisamente bassi per la prima serata di Canale 5, ai quali si aggiungono anche i risultati poco entusiasmanti che sta riscuotendo la serie turca Mr Wrong con Can Yaman.

Presentata come la soap dell'estate, che avrebbe dovuto bissare il successo auditel di DayDreamer - Le ali del sogno, Mr Wrong ha sta facendo molta fatica ad imporsi in prime time e l'ultima puntata trasmessa su Canale 5, ha ottenuto un ascolto netto che si è fermato all'8% di share.

Canale 5 sorride con gli ascolti di Temptation Island 2021

Insomma un periodo non positivo per la rete ammiraglia Mediaset, per quanto riguarda gli ascolti delle nuove serie televisive che hanno scelto di lanciare nel palinsesto di questa estate 2021.

Situazione diversa, invece, per quanto riguarda il reality show Temptation Island 2021, condotto da Filippo Bisciglia, che ha debuttato proprio lo scorso mercoledì sera.

La prima puntata in onda su Canale 5, ha ottenuto un ascolto netto di circa 3,2 milioni di spettatori, arrivando a toccare la soglia del 21% di share con picchi che hanno raggiunto anche il 25-26% durante la messa in onda televisiva.