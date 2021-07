Lunedì 5 luglio, in prime time su Canale 5, ci sarà spazio per la seconda puntata di Temptation Island 2021. Il celebre reality show delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia, tornerà a far compagnia al pubblico della rete ammiraglia, con un nuovo appuntamento che si preannuncia denso di colpi di scena. Occhi puntati in primis sul fidanzato Ste, che verrà convocato dal conduttore per un'importante comunicazione. Alessandro, invece, all'interno del villaggio dei fidanzati continuerà ad essere super attento alla sua forma fisica.

Ste viene convocato al falò: anticipazioni Temptation Island seconda puntata

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti questa seconda puntata di Temptation island 2021 rivelano che in piena sera, Filippo Bisciglia farà irruzione all'interno del villaggio dove si trovano i fidanzati.

Il padrone di casa del reality show delle tentazioni si dirigerà subito verso Ste, il quale capirà al volo che la comunicazione è proprio per lui.

A quel punto Filippo, riferirà al giovane Ste di dovergli dire delle cose importanti e che lo aspetta al falò.

Ste resta senza parole

Un duro colpo per Ste, il quale resterà completamente meravigliato da questa comunicazione del tutto inattesa da parte di Bisciglia, che non ha potuto aspettare il prossimo falò per metterlo al corrente di quanto fosse successo dall'altra parte del villaggio.

Ma cosa è successo? Quasi sicuramente al centro dell'attenzione ci sarà il comportamento della sua fidanzata Claudia, la quale non si esclude che possa essersi lasciata andare un po' troppo con uno dei tentatori single del programma, al punto da indurre la produzione di Temptation Island a metterlo subito al corrente di quanto stesse accadendo.

E poi ancora, le anticipazioni di questa seconda puntata del reality show di Canale 5, in programma lunedì 5 luglio in prima serata, rivelano che ci sarà spazio anche per una nuova comunicazione riguardante la fidanzata Valentina.

Valentina delusa da Tommaso, Alessandro si tiene in forma: anticipazioni Temptation Island del 5 luglio

La donna verrà convocata nel pinnettu, dove le verranno mostrate delle immagini del suo fidanzato Tommaso. Il ragazzo si è appartato con una delle tentatrici, al punto da ammettere lui stesso di aver "combinato un casino".

Un atteggiamento che potrebbe mettere in difficoltà Valentina.

Ma non è finita qui, perché gli spoiler di questa seconda puntata di Temptation Island 2021 rivelano che si tornerà a parlare anche di Alessandro e della sua "fissa" per la forma fisica.

Il ragazzo continuerà a seguire un regime alimentare super-corretto e rivelerà di essere cintura nera di judo, tanto da decidere di dare qualche dimostrazione all'interno del villaggio stesso.

Un secondo appuntamento che sembra promettere molto bene dal punto di vista dei colpi di scena, per le coppie protagoniste di questa nona edizione, che ha debuttato nel migliore dei modi dal punto di vista auditel.

Polemiche e critiche su questa nuova edizione di Temptation Island

Al tempo stesso, però, questa nuova edizione di Temptation è stata accompagnata anche da una serie di critiche e polemiche. In molti non hanno gradito alcune affermazioni del fidanzato Tommaso, il quale ha perso le staffe nel villaggio, quando ha visto la sua fidanzata indossare un bikini per stare in spiaggia.

La reazione spropositata del ragazzo ha acceso discussioni in rete e sui social, al punto che in tanti hanno chiesto di boicottare il reality show, per il messaggio sbagliato che avrebbe fatto passare. Polemiche che, fino a questo momento, non hanno trovato una contro-risposta da parte degli autori del programma.