L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6 è confermato a partire dal prossimo mese di settembre, con la messa in onda su Rai 1 delle nuove puntate in prima visione assoluta. Le prime anticipazioni rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena per tutti i protagonisti del celebre magazzino più famoso del piccolo schermo e ci sarà anche un vero e proprio giallo da risolvere. In questa sesta stagione della soap, infatti, l'attenzione tornerà sul caso di Achille Ravasi, di cui si sono perse le tracce nel nulla dopo la fine del matrimonio con Adelaide.

E saranno proprio la contessa e Umberto a far chiarezza su quanto è accaduto.

Il giallo di Achille Ravasi al centro delle trame de Il Paradiso 6

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che ci sarà spazio per quelle che sono le novità legate al caso di Achille Ravasi. L'uomo, dopo il viaggio di nozze fatto con la contessa in America, ha fatto perdere le sue tracce.

Adelaide venne riportata in Italia da Umberto ma, i due non hanno mai proferito parola su quanto fosse accaduto, preferendo sempre perseguire la strada del silenzio.

Tuttavia, secondo a quanto si apprende da una fonte diretta, nelle nuove puntate della soap opera in programma da settembre 2021 su Rai 1, per la contessa e Umberto arriverà il momento della resa dei conti finale.

Umberto e Adelaide coinvolti nel caso Achille

I due, infatti, risultano coinvolti nel giallo della sparizione misteriosa di Achille Ravasi, in quanto persone "informate dei fatti", essendo stati tra gli ultimi ad averlo visto, prima che dell'uomo si perdessero definitivamente le tracce.

E così, Umberto e Adelaide saranno costretti a rompere il muro di silenzio che hanno costruito nel corso di questi mesi, preferendo non parlare con nessuno di quanto fosse accaduto in America, in seguito a quel viaggio di nozze che ha avuto degli esiti a dir poco inaspettati.

Quale sarà a questo punto la verità dei fatti? Quali sono queste rivelazioni che, ad oggi, Umberto e la contessa Adelaide ancora non hanno fatto sul conto di Achille? Lo scopriremo nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 di settembre.

Giuseppe messo nei guai: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

E poi ancora, le prime anticipazioni sulle nuove trame della soap opera pomeridiana di Rai 1, rivelano che ci sarà spazio anche per le novità di casa Amato.

Giuseppe si ritroverà nei guai quando arriverà a Milano la sua amante tedesca Petra. La donna, dopo un lungo periodo di silenzio, ritornerà nella vita dell'uomo e porterà con se anche la loro bambina.

Un vero e proprio choc per Giuseppe, ma soprattutto per sua moglie Agnese che non aveva mai saputo di questa tresca clandestina e che apparirà sempre più in crisi e demotivata da questo matrimonio che inizierà a fare acqua da tutte le parti.