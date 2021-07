Manca poco più di un mese alla messa in onda della nuova stagione de Il Paradiso delle Signore 6, che torna su Rai 1 il 13 settembre 2021. Rivoluzionato il cast, con diverse new entry e altrettante inaspettate uscite di scena. Scorrendo l'elenco degli attori confermati nella soap campionessa di ascolti, non compare il nome di Giancarlo Commare, alias Rocco Amato. Presente invece quello di Chiara Russo, l'attrice che presta il volto alla dolce Maria Puglisi. Dunque, ci si chiede che cosa ne sarà della storia d'amore - e soprattutto del matrimonio - dei due ragazzi.

Assente anche Alessandro Cosentini, l'interprete di Cosimo Bergamini. A dare qualche indizio interessante sulle nuove trame sono le anticipazioni ufficiali rilasciate dall'Ufficio Stampa Rai.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 6 dal 13 settembre 2021 su Rai 1

La sesta stagione della soap ambientata nella Milano sarà ancora più intensa della prima. Ormai siamo nella seconda metà degli anni '60 e la società continua a guardare verso il futuro. L'Italia è pervasa dall'ottimismo, dalla voglia di costruire e di evolversi. La società non è esente da questo cambiamento, in ogni suo aspetto. Cambiano le dinamiche famigliari e di ruolo, lasciando più spazio alla libertà e alla voglia di esprimersi.

Questo desiderio di libertà e progresso si sente benissimo al Paradiso delle Signore, capitanato come sempre da Vittorio. Ora Conti ha ripreso in mano la sua vita dopo l'addio di Marta e non può lasciarsi scappare le occasioni che incontrerà sulla sua strada per essere di nuovo felice. Vittorio non solo porterà il grande magazzino all'apice del successo ma riscoprirà anche il suo lato più romantico.

Adelaide e Umberto non potranno più nascondere il loro segreto

Che cosa è successo ad Achille Ravasi? Questa è la domanda che attanaglia i fan de Il Paradiso delle Signore. Presto la verità verrà a galla e con essa il segreto che Adelaide e Umberto hanno tenuto nascosto sino a ora. A complicare la situazione sarà poi l'arrivo di Marco, il nipote della contessa.

A Milano Rocco non ci sarà più, ma ancora top secret il motivo. Chi invece continuerà a lavorare al grande magazzino è la dolce Maria.

Gabriella e Salvatore da soli senza Cosimo, spoiler Il Paradiso delle Signore

Nella nuova stagione, la famiglia Amato sarà grande protagonista. Agnese sarà distrutta nell'apprendere che suo marito Giuseppe ha avuto un figlio da un'altra donna in Germania e non saprà più che fare. Sarà la volta buona per riavvicinarsi ad Armando?

Come raccontano le prime anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore 6, Gabriella sarà sola a Milano. Cosimo non tornerà e a confermarlo è l'assenza di Alessandro Cosentini - alias Bergamini - nel cast ufficiale.

Salvatore potrebbe riavvicinarsi a Gabriella, ora che ha la strada spianata. Come spesso accade però, l'imprevisto è dietro l'angolo.