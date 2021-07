Proseguono a ritmo serrato le riprese de Il Paradiso delle Signore 6 e le anticipazioni delle prossime puntate, in onda da settembre 2021 in poi su Rai 1, rivelano che ci saranno un bel po' di novità e colpi di scena. Occhi puntati sull'addio di Cosimo Bergamini, che uscirà di scena dopo la sua decisione di trasferirsi a Parigi, con la speranza di poter avere al suo fianco anche la moglie Gabriella. Ma, in questo sesto capitolo della soap opera ci sarà spazio anche per le novità legate al personaggio di Giuseppe Amato che verrà letteralmente smascherato da sua moglie e dai suoi figli.

Cosimo esce di scena: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Nel dettaglio, le trame de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che Cosimo Bergamini aveva chiesto a Gabriella di seguirlo a Parigi per poter intraprendere un nuovo percorso di vita e ricominciare così da zero, dopo i problemi e le vicissitudini che hanno affrontato nell'ultimo periodo.

Tuttavia, la stilista del grande magazzino, non se l'è sentita di venir meno agli accordi che aveva stabilito in precedenza con Vittorio Conti, motivo per il quale ha preferito rimanere a Milano.

E così Cosimo ha intrapreso il sogno francese mentre Gabriella è rimasta in città. Tuttavia, le anticipazioni de Il Paradiso 6 rivelano che il nome dell'attore del giovane Bergamini non compare nella lista cast dei protagonisti di questa nuova stagione della soap. La sua uscita di scena, quindi, non sarà momentanea e per il momento l'attore di Cosimo è fuori dal cast di questa sesta stagione, in onda dal 13 settembre in poi nei pomeriggi della rete ammiraglia Rai.

Le menzogne di Giuseppe Amato

Cosa succederà a questo punto a Gabriella?

La stilista rimanendo a Milano, resterà fedele a suo marito oppure la presenza del suo ex fidanzato Salvatore, non le darà scampo? Lo scopriremo nel corso dei nuovi appuntamenti con la soap.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che si tornerà a parlare anche del caso Giuseppe Amato.

L'uomo, infatti, non è stato per niente sincero e leale con la sua famiglia e ha tenuto nascosto a sua moglie Agnese il fatto che avesse un'altra donna in Germania, la quale tornerà a farsi viva nel corso della sesta stagione.

Agnese sbugiarda Giuseppe: anticipazioni Il Paradiso 6 settembre

Agnese, quindi, si ritroverà a sbugiardare suo marito Giuseppe per tutte le menzogne che ha raccontato loro dal momento in cui è rientrato di nuovo a Milano.

Per la donna sarà un durissimo colpo, così come lo sarà anche per i figli di Giuseppe, costretti a fare i conti con la notizia di un'amante nella vita di loro padre.

Come affronteranno a questo punto la situazione? Giuseppe riuscirà a trovare il modo per farsi perdonare oppure la frattura sarà definitiva? Lo scopriremo da settembre in poi su Rai 1.