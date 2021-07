Giulia Salemi ha preso parte alla festa di compleanno del piccolo Leo, il figlio di Pierpaolo Pretelli e Ariadna Romero. Il 18 luglio, come testimoniato dalle storie che hanno pubblicato insieme sui social, la coppia nata nel corso dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip 5, ha avuto modo di trascorrere un piacevole pomeriggio insieme a Roma, per festeggiare al meglio Leonardo. Tra i tanti momenti testimoniati sui social, anche la dedica speciale che Giulia ha voluto condividere per mamma Ariadna, che non è passata inosservata tra i fan.

La festa di compleanno del figlio di Pierpaolo Pretelli: presente anche Giulia

Nel dettaglio, Pierpaolo Pretelli e la sua fidanzata, dopo aver trascorso un fine settimane in Sardegna, sono rientrati domenica pomeriggio a Roma per poter partecipare alla festa di compleanno che era stata organizzata in un parco, per festeggiare il piccolo Leo.

Giulia, da vera influencer a 360 gradi, non ha perso occasione per testimoniare sui social alcuni momenti della festa. Tra questi, l'ex volto del GF Vip, ha ripreso un momento particolarmente tenero dove si vede Pierpaolo coccolare il suo piccolo ometto, visibilmente felice di essere tra le braccia del suo amato papà.

La dedica di Giulia Salemi per mamma Ariadna

E poi ancora Salemi ha voluto condividere su Instagram anche una dedica fatta per mamma Ariadna Romero, colei che per anni è stata la compagna di Pierpaolo e con la quale è diventato padre per la prima volta.

Giulia ha così condiviso uno scatto di Ariadna che tiene in braccio il suo amato Leo, con la didascalia: "Mamma" e un cuore bianco, simbolo di purezza.

Una dedica social che non è passata affatto inosservata tra i numerosi fan dei "Prelemi", la quale testimonia ancora una volta il fatto che ci sia una perfetta alchimia anche con l'ex compagna di Pierpaolo e che siano riusciti a costruire un buon rapporto.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

È vero amore tra Pierpaolo e Giulia, la coppia nata al Grande Fratello Vip 5

E così, la love story tra Giulia e Pierpaolo procede sempre più a gonfie vele. All'interno della casa di Cinecittà, Pretelli aveva ammesso che fino a quel momento non aveva mai presentato le sue nuove fidanzate al figlio Leo, perché voleva essere sicuro al 100% dei sentimenti che provava.

Questa volta, invece, Pierpaolo ha scelto di "affrettare" in parte i tempi, sinonimo del fatto che Giulia Salemi possa essere davvero la donna ideale della sua vita.

In diverse interviste, infatti, la coppia non ha mai nascosto che tra di loro vi è una fortissima alchimia e che sognano di poter costruire un futuro insieme e magari mettere anche su famiglia, dato che entrambi amano follemente i bambini.