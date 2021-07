Can Yaman è finito al centro del Gossip nelle ultime ore, per via della vicinanza con il regista Enzo Thorens. La coppia, infatti, è stata immortalata per le vie di Roma e sono stati ripresi anche dal paparazzo Gianluigi Barbieri, che ha condiviso il video sul suo profilo social. Al momento, il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno è impegnato nella sponsorizzazione di un nuovo profumo e, il regista con il quale è stato avvistato Can, potrebbe essere quello che curerà lo spot pubblicitario della campagna promozionale. Inoltre, in rete, si stanno diffondendo voci su chi potrebbe essere la testimonial femminile e, Cristian Alaimo ha rivelato che si tratterebbe di Özge Gürel.

Can Yaman in compagnia del regista Enzo Thorens

Nella giornata di domenica 18 luglio, Gianluigi Barbieri ha inserito nelle sue storie Instagram un filmato di Can Yaman, mentre passeggiava in compagnia di Enzo Thorens. In base al video condiviso sui social dal fotografo, non sono trapelati ulteriori dettagli in merito all'incontro fra l'attore di Istanbul e il regista anche se, visti gli ultimi progetti professionali del futuro Sandokan, sarebbe ipotizzabile che Thorens potrebbe curare il video pubblicitario per il nuovo profumo che sta sponsorizzando negli ultimi giorni Can Yaman.

Il regista dello spot del profumo di Can Yaman potrebbe essere Enzo Thorens

Al momento non ci sono dettagli aggiuntivi in merito alla vicinanza fra il noto regista e il fidanzato di Diletta Leotta ma, la vicinanza della coppia, potrebbe fare ipotizzare che sia plausibile che a breve, oltre alla campagna promozionale sui social della nuova fragranza, sia anche previsto un video di uno spot pubblicitario ad accompagnare il lancio commerciale del profumo.

Nel frattempo, in rete, si rincorrono i rumors su chi potrebbe essere il volto femminile della campagna.

Özge Gürel potrebbe sponsorizzare il profumo di Can Yaman

E mentre cresce l'attesa per conoscere chi sarà la donna che potrebbe sponsorizzare la fragranza, nella serata di domenica 18 luglio, durante una diretta su Instagram, Cristian Alaimo ha fatto il nome di Özge Gürel, come testimonial della campagna.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il cartomante di Ciao Darwin, durante una chiacchierata con il paparazzo Paolone ha affermato che l'attrice turca sarà coinvolta nella sponsorizzazione del profumo, ma non sarà accanto al protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno nello spot pubblicitario. Non resta che attendere ulteriori informazioni, per scoprire il vero legame fra il regista Enzo Thorens e Can Yaman e se saranno legati professionalmente per la pubblicità del profumo o per qualche altro progetto.