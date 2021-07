I colpi di scena non mancheranno nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 6, la fortunatissima soap opera del primo pomeriggio di Rai 1, che tornerà in onda da settembre in poi in prima visione assoluta. In queste settimane si stanno portando avanti le riprese delle nuove puntate e tra i ritorni potrebbe esserci anche quello di Cosimo Bergamini, marito della stilista Gabriella che aveva scelto di trasferirsi a Parigi. Occhi puntati anche sul ritorno di Anna Imbriani, protagonista delle prime stagioni della soap opera e che rivedremo riapparire a Milano in questa sesta stagione.

Cosimo potrebbe ritornare a Milano: anticipazioni Il Paradiso 6

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 di settembre, rivelano che ci potrebbe essere il clamoroso ritorno di Cosimo Bergamini.

L'uomo, al termine della quinta stagione, aveva scelto di trasferirsi a Parigi con sua madre per iniziare una nuova vita e lasciarsi alle spalle il passato, dopo la terribile morte di suo padre.

Cosimo avrebbe voluto al suo fianco anche sua moglie Gabriella, la quale però scelse di non voltare le spalle a Vittorio Conti e di non venir meno agli impegni che aveva già preso in precedenza.

Gabriella ritroverà suo marito Cosimo Bergamini?

Motivo per il quale Gabriella lasciò partire suo marito da solo ma, in queste ultime ore, l'attore di Cosimo ha postato sui social degli scatti in cui appare di nuovo su un set che potrebbe essere proprio quello de Il Paradiso delle signore 6.

Nelle sue immagini appaiono delle bretelle (largamente utilizzata da Cosimo nella soap) e delle fedi nuziali: possibile che Cosimo ritornerà a Milano per fare una sorpresa a sua moglie e rinnovare il loro patto d'amore? Lo scopriremo a partire dal prossimo settembre su Rai 1.

E poi ancora le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che è confermato il rientro in scena di Anna Imbriani.

Il ritorno di Anna nelle puntate de Il Paradiso delle signore 6

Dopo un lungo periodo di assenza, la venere rimetterà piede a Milano ma questa volta non sarà accompagnata da Quinto, l'uomo di cui era profondamente innamorata e con il quale mise in scena una vera e propria fuga dalla città.

La presenza di Anna sicuramente non passerà inosservata dato che la donna, durante le prime stagioni della soap, aveva dimostrato di essere interessata a sposare un uomo di buon partito che potesse permetterle di fare una vita agiata.

Anna tornerà in città con la stessa mentalità oppure dopo il lungo periodo di assenza qualcosa è cambiato? Lo scopriremo nel corso delle nuove puntate della soap opera, le quali saranno caratterizzata anche dal nuovo percorso di vita di Vittorio Conti, che dovrà ricominciare da zero dopo l'addio definitivo di sua moglie Marta, che ha scelto la carriera all'amore e alla famiglia.