Aleggia il mistero sulla coppia composta da Can Yaman e Diletta Leotta. Da un po' di giorni, infatti, i due non si fanno più vedere insieme: un dettaglio che non è passato inosservato, al punto che in moltissimi hanno ipotizzato che si fossero detti addio. Una versione dei fatti che, nelle ultime ore, è stata confermata anche da Alessandro Rosica (ma non dai diretti interessati) mentre in queste ore sui social, è stata riportata una nuova segnalazione su Can e Diletta, i quali starebbero trascorrendo le vacanze da separati e apparirebbero così sempre più distanti.

Si continua a parlare di rottura tra Can Yaman e Diletta

Nel dettaglio, dal giorno in cui sono rientrati in Italia, dopo il viaggio in Turchia, Can Yaman e Diletta non si sono fatti più vedere insieme sui social, quasi come se non stessero più insieme.

I due, che durante il soggiorno in terra turca si erano lasciati andare sempre più ai social, postando foto e video del loro soggiorno e della loro vacanza d'amore, hanno interrotto qualsiasi tipo di condivisione, ignorandosi completamente.

A rincarare la dose ci ha pensato l'esperto di Gossip Alessandro Rosica, il quale sostiene che tra i due ci sarebbe stata un'accesa lite che li avrebbe portati a dirsi addio e questa volta definitivamente. Secondo lui, infatti, la coppia Can-Diletta sarebbero arrivati alla frutta e questa volta la rottura sarebbe ufficiale.

Le nuove segnalazioni su Can Yaman e Diletta

A rendere tutto più complicato, anche le segnalazioni social riportate in queste ore da Deianira Marzano sui social.

In pratica, Can Yaman nei giorni scorsi era a Otranto in provincia di Lecce, beccato all'interno di un locale con un suo amico ma senza la sua fidanzata Diletta Leotta, che non era al suo fianco e si trovava da tutt'altra parte.

In questi giorni, infatti, la conduttrice sportiva ha postato sui social degli scatti della sua vacanza in Sardegna dove appare in compagnia di alcune amiche e poi ancora dalla segnalazione social di Deianira, sembrerebbe che nelle ultime ore Diletta sia stata avvistata in Costiera Amalfitana.

La conduttrice Leotta avvistata in Costiera ma senza Can

"Si dice che abbia affittato un appartamento da sola, a Massa Lubrense. E' scesa per l'ora di pranzo al ristorante", fanno sapere sui social chi ha avuto modo di vedere Diletta in Costiera.

Anche in questo caso, però, la conduttrice non aveva al suo fianco l'attore turco che fa sognare il pubblico e le spettatrici italiane.

E così, il mistero si infittisce sempre più e sono in tanti a pensare che tra Can Yaman e Diletta ci sia una crisi in corso o addirittura che i due si siano detti addio definitivamente, mettendo così la parola fine alla loro relazione.