La reazione dell'avvocato sarà quella di un uomo a dir poco disperato e affranto per quello che è accaduto. Felipe, infatti, non riuscirà a rassegnarsi all'idea di aver perso per sempre la donna che ha amato alla follia e con la quale sperava di poter costruire una famiglia.

Le anticipazioni spagnole della soap opera Una vita rivelano che ci saranno un bel po' di novità e colpi di scena legati al personaggio di Marcia. La domestica brasiliana verrà assassinata in un parco ad Acacias. A commettere lo spietato omicidio sarà la perfida Genoveva, la quale deciderà di portare a compimento il suo piano di vendetta, ritenendo che Sampaio sia per lei una nemica da far fuori. Un duro colpo per Felipe, il quale apparirà a dir poco disperato dopo la scoperta della morte della sua amata, senza sapere di aver al suo fianco l'assassina.

Noi e i nostri partner utilizziamo cookie e tecnologie simili (i "Cookie") come specificato nella cookie policy. Con il tuo consenso, elaboriamo dati personali come indirizzi IP, identificatori e dati di geolocalizzazione per identificarti, tracciare i tuoi comportamenti, personalizzare annunci e contenuti in base ai tuoi interessi, e misurarne le prestazioni. Per consentire l'utilizzo dei Cookie I) clicca su “Accetta”, oppure II) prosegui la navigazione su questa pagina. Per ottenere maggiori informazioni, negare il tuo consenso in tutto o in parte, o modificare in ogni momento le tue scelte precedenti, clicca su "Modifica".