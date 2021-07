Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta con la soap opera Love is in the air e le anticipazioni delle nuove puntate turche, in onda tra qualche settimana anche su Canale 5, rivelano che ci saranno dei risvolti a dir poco clamorosi legati al rapporto tra Serkan ed Eda. L'architetto si ritroverà a dover fare i conti con una sconvolgente verità legata alla morte dei genitori di Eda, che lo porterà a prendere una drastica decisione sul suo rapporto con la ragazza.

Serkan scopre la verità sui genitori di Eda: anticipazioni turche Love is in the air

Nel dettaglio, le trame turche delle nuove puntate di Love is in the air rivelano che ci saranno dei risvolti clamorosi legati alla morte dei genitori di Eda.

Si scoprirà, infatti, che il papà di Serkan è in parte responsabile del crollo dell'abitazione on cui morirono la mamma e il papà della ragazza.

Nonostante avesse a che fare con quel caso, l'uomo è riuscito comunque a uscirne pulito, ma nel momento in cui il caso tornerà a galla e si scoprirà che Eda è la figlia di quelle due persone morte, Alptekin deciderà di raccontare tutto a suo figlio, chiedendogli di prendere le distanze dalla ragazza.

Sta di fatto che Serkan, quando scoprirà tutta la verità su quanto è accaduto, andrà in forte crisi. L'architetto resterà senza parole per la confessione di suo padre e, soprattutto, non saprà come gestire la situazione con Eda.

La drastica decisione di Serkan su Eda

Le anticipazioni turche delle nuove puntate di Love is in the air, rivelano che il giovane Bolat sarà consapevole del fatto che se tale notizia tornasse di nuovo a galla, dopo anni di silenzio, sarebbe un vero "colpo basso" anche per la Art Life, che si ritroverebbe e perdere credibilità.

Al tempo stesso, però, Serkan si ritroverà in difficoltà con la sua fidanzata: se dovesse dirle la verità potrebbe perderla, per questo motivo non riuscirà a raccontarle tutta la vicenda.

L'architetto, così, preferirà perseguire la strada del silenzio, anche se la situazione con Eda diventerà sempre più complicata.

Eda addolorata: anticipazioni turche Love is in the air

Così Serkan deciderà di lasciare definitivamente Eda, facendole credere di non amarla più e di essere pronto a voltare pagina definitivamente.

Un durissimo colpo per la ragazza, la quale resterà senza parole e fortemente addolorata per l'addio del tutto inaspettato e inatteso del suo fidanzato.

Le anticipazioni delle nuove puntate turche della Serie TV Mediaset, rivelano che Eda si ritroverà a vivere dei momenti di grande difficoltà dovuti all'addio di Serkan e, come se non bastasse, ben presto arriverà a scoprire anche tutta la verità sulla morte dei suoi genitori.

Così, per la coppia protagonista della serie estiva di Canale 5 saranno in arrivo dei momenti di grande difficoltà, dato che si ritroveranno a dover fare i conti con il caso della morte dei genitori di Eda e il coinvolgimento del papà di Serkan in tutta questa intricata e triste vicenda.

Quale futuro per la coppia Serkan-Eda?

Ovviamente Serkan non è colpevole di questa storia, dato che quando si sono verificati i fatti lui era un bambino e non aveva ancora cominciato a lavorare con suo papà.

Quale sarà a questo punto la reazione di Eda? La ragazza, che in più occasioni ha parlato con Serkan del grande dolore provato in seguito alla tragica morte dei suoi genitori, potrebbe restare profondamente amareggiata dal silenzio dell'uomo, di cui si fidava profondamente.

In attesa di scoprire se i due riusciranno a ritrovare l'alchimia e la felicità di un tempo, va detto che gli ascolti della serie continuano a essere positivi e la media auditel ormai è fissa sul 16% di share e più di 1,6 milioni di fedelissimi telespettatori.

Un buon successo per la serie, che con questi risultati d'ascolto continua a tenere alta l'attenzione del pubblico Mediaset, battendo nettamente i risultati d'ascolto della trasmissione Estate in diretta, in onda nella stessa fascia oraria su Rai 1.

Ottimi ascolti per Love is in the air

Il talk show della rete ammiraglia Rai, infatti, si ferma a una media dell'11-12% e ne esce così sconfitto dal confronto auditel con la serie turca che, a questo punto, potrebbe essere riconfermata nei palinsesti autunnali di Canale 5.

Pier Silvio Berlusconi, alla presentazione dei nuovi palinsesti per la stagione tv 2021-2022, ha ammesso che gli appuntamenti con le serie turche continueranno a essere presenti nella programmazione quotidiana della rete ammiraglia del Biscione.

Addirittura si parlava di una riduzione della durata di Pomeriggio 5, per lasciare spazio proprio alle nuove serie turche che ormai hanno fatto breccia nel cuore degli spettatori italiani (prime fra tutte, quelle con protagonista Can Yaman).