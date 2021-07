Grandi emozioni nelle prossime puntate di Love is in the air, in onda prossimamente su Canale 5. Eda sarà in procinto di partire per l'Italia e questo improvviso distacco porterà Serkan a riflettere e a fargli aprire, finalmente, il suo cuore con la ragazza.

Serkan si ammala a causa della partenza di Eda

Serkan reagirà molto male alla partenza di Eda per l'Italia. Gli verrà la febbre alta, così Seyfi la contatterà e la ragazza deciderà di stargli vicino tutta la notte. Dopo un brutto sogno e anche a causa della febbre, Serkan le chiederà di non lasciarlo e si dirà disposto ad andare con lei in Italia.

La mattina i due si sveglieranno l'uno abbracciato all'altra, ma Serkan non si ricorderà di tutto ciò che ha chiesto e detto a Eda. Così la ragazza, delusa, se ne andrà. Serkan apprenderà solo dalla madre che Eda, in poche ore, prenderà un aereo per volare in Italia, per questo la chiamerà e le dirà se è disposta a uscire per un'ultima passeggiata con Sirius, ma la ragazza declinerà l'invito: per lei sarebbe troppo doloroso rivedere Serkan.

Prima di partire Eda, però, vorrà parlare con Selin. Le svelerà che Serkan la ama e che loro due in realtà non sono mai stati veramente insieme, li univa solo un contratto con lo scopo di far separare lei da Ferit. Per questo la inciterà a parlare con Serkan.

Serkan scruta da lontano l'addio di Eda alla sua famiglia

Eda si accingerà ad andare in aeroporto. Fuori casa ci sarà un taxi ad attenderla e prima di partire saluterà la zia Ayfer e le sue amiche. Da lontano sulla strada, però, la scruterà Serkan, alla fine non è nemmeno riuscito a dirle arrivederci come si deve e questa mancanza si farà sentire.

Dopo aver visto l'addio di Eda, l'architetto deciderà di andare a parlare con Selin. Le darà appuntamento in un bar, ma all'ultimo minuto cambierà e inseguirà il taxi di Eda, a cui continuerà a suonare il clacson per chiedergli di accostare, ma il tassista su richiesta di Eda non lo farà. Serkan, però, sarà molto insistente e alla fine la ragazza dovrà cedere.

Serkan blocca il taxi in cui è passeggera Eda

Serkan pagherà la corsa al tassista e lo congederà. Eda non riuscirà a capire cosa voglia ancora Serkan: perché non la lascia andare? Lui le dirà che ha bisogno di parlarle e lei controbatterà dicendogli che è stanca del suo atteggiamento e anche lui ammetterà di essere stanco: stanco di pensarla per tutto il tempo e di averla sempre nei suoi pensieri.

Le dirà di non andare e lei in cambio gli chiederà solo una ragione per cui dovrebbe rimanere a Istanbul, allora Serkan aprirà finalmente il suo cuore e le dirà: "Mi sono perdutamente innamorato di te". E con un tramonto che farà da cornice a quel momento, Serkan la bacerà appassionatamente.