La storia d'amore tra Samantha Curcio e Alessio Ceniccola, protagonisti dell'ultima stagione di U&D, sembra vacillare. In queste ore, infatti, il romano è stato paparazzato in compagnia di una mora che non è la fidanzata: questo ha dato il via ad una serie di Gossip che i diretti interessati hanno immediatamente commentato.

La napoletana, in particolare, ha smentito di essere stata tradita ma ha ammesso che la sua relazione sta attraversando un periodo delicato.

L'avvistamento del corteggiatore di U&D

Domenica 11 luglio, una coppia formatasi negli studi di U&D è finita al centro del gossip per un probabile tradimento.

Amedeo Venza e Deianira Marzano hanno riportato la segnalazione di qualche curioso che ha beccato Alessio Ceniccola in un locale in compagnia di una ragazza che non era Samantha Curcio.

I due influencer si sono posti delle domande sulla storia d'amore sbocciata durante il programma di Maria De Filippi, visto che il romano è stato fotografato abbracciato ad una mora con la quale sembrava essere molto in confidenza. Negli scatti in questione, si vede l'ex corteggiatore molto vicino ad una donna che non è la fidanzata, una giovane con la quale stava parlando occhi negli occhi e a pochi centimetri di distanza.

Nel giro di qualche ora, le immagini hanno cominciato a circolare sui social network e sono arrivate soprattutto all'ex tronista napoletana che non era in discoteca a Roma con la sua dolce metà.

Le prime parole della tronista di U&D

Nel primo pomeriggio dell'11 luglio, Samantha è intervenuta su Instagram per commentare il gossip secondo il quale potrebbe essere stata tradita dal fidanzato. In alcune Stories pubblicate sul suo profilo, la napoletana di U&D ha chiarito: "La ragazza nelle foto con Alessio è una sua amica storica, che è fidanzata".

"Ovviamente l'ho chiamata subito ieri - ha proseguito l'ex tronista dal dating-show di Mediaset - perché quelle non sono foto carine, sono foto che lasciano intendere, ma io so che lei è una sua amica".

Curcio, dunque, ha storto il naso quando ha visto il compagno Ceniccola così vicino ad un'altra, e per questo motivo ha chiesto subito spiegazioni alla diretta interessata, la quale l'avrebbe rassicurata dicendole che nessuno le avrebbe mancato di rispetto in sua assenza.

Samantha ha poi smentito categoricamente che lei e Alessio possano essersi messi d'accordo per attirare le attenzioni del pubblico con un finto tradimento: "Solo io so come sto".

Samantha ammette che ci sono problemi tra lei e Alessio

Dopo aver smentito le voci secondo cui sarebbe stata tradita a pochi mesi dalla scelta, Samantha ha voluto essere sincera con i fan, ai quali ha confidato la verità sulla sua storia d'amore.

"Io e Alessio abbiamo altri problemi, che sono problemi di altra natura, come due ragazzi normali, come due fidanzati normali", ha spiegato Curcio su Instagram.

A chi ha provato ad insinuare che la crisi di cui si sta parlando possa essere stata studiata a tavolino per accrescere la popolarità di entrambi, l'ex tronista di U&D ha risposto: "Chi costruisce la carriera vendendo l'anima al diavolo, non ha a che fare con me".

"Il mio rapporto con Alessio è basato sulla sincerità. Solo chi ha il marcio dentro può pensare male", ha concluso la napoletana.

Insomma, la coppia che si è formata nel corso della stagione 2020/2021 di Uomini e donne sta attraversando un momento difficile: per stessa ammissione di Samantha, il legame con Alessio è messo alla prova da alcuni problemi di coppia, ma non da tradimenti.