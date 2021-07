La soap opera turca Love is in the air continua a far compagnia ai telespettatori italiani nei pomeriggi di Canale 5 da ormai diverse settimane, in particolare va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 15:30 sino alle 16:20 circa.

Nella puntata che verrà trasmessa lunedì 26 luglio, mentre Selin Atakan (Bige Önal) sarà sull’orlo della disperazione totale dopo l’inaspettato annullamento del suo matrimonio, i due protagonisti principali Serkan Bolat (Kerem Bürsin) e Eda Yildiz (Hande Erçel) che stanno facendo sognare i telespettatori, saranno intenzionati a uscire allo scoperto.

Nello specifico il facoltoso imprenditore e la giovane studentessa (che sogna di diventare un architetto paesaggista) vorranno essere sinceri e, di comune accordo, saranno pronti a rivelare a tutti, compresi i loro familiari, di amarsi.

Trama Love is in the air, episodio di lunedì 26 luglio: Selin in crisi per la rottura con Ferit e per essere senza lavoro

Gli spoiler riguardanti l’episodio dello sceneggiato (il cui titolo originale turco è Sen Cal Kapimi) e in programmazione su Canale 5 nel pomeriggio di lunedì 26 luglio 2021 annunciano che al centro delle vicende ci sarà ancora Selin: quest’ultima sarà in preda allo sconforto per due motivi.

Scendendo nel dettaglio la donna sarà in piena crisi, sia per la fine della storia d’amore con la sua nuova fiamma Ferit (Cagri Citanak) avvenuta il giorno in cui avrebbero dovuto pronunciare il fatidico sì, sia per il fatto di non lavorare più nell’azienda Art Life dopo aver ceduto le proprie quote all'architetto di fama mondiale Efe (Ali Ersan Duru).

Serkan e Eda decisi a mettere al corrente le rispettive famiglie della loro relazione

Nel contempo Serkan e Eda saranno sempre più innamorati e un po' stufi di continuare a vivere la loro relazione sentimentale facendo attenzione a non farsi scoprire da nessuno, quindi saranno decisi a dare una svolta alla situazione. In particolare il ricco architetto e la giovane studentessa vorranno quindi far sapere alle rispettive famiglie del loro amore.

Come reagiranno i parenti della coppia? Aydan (Neslihan Yeldan) e Ayfer (Evrim Doğan) saranno contente? Ma soprattutto, la giovane Yildiz troverà finalmente il coraggio di dire la verità alla zia, ossia colei che l’ha cresciuta come fosse sua figlia? Per saperne di più, non rimane che attendere le prossime anticipazioni dello sceneggiato turco.