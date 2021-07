Lo sceneggiato spagnolo Una vita continua a occupare la rete ammiraglia Mediaset anche nel periodo estivo. Nel corso degli episodi che verranno trasmessi dal 25 al 31 luglio 2021, Camino Pasamar consapevole di soffrire per molto a causa della partenza di Maite Zaldua, accetterà la proposta di matrimonio di Ildefonso Cortes.

Genoveva Salmeron invece ricatterà il marito Felipe Alvarez Hermoso, dicendogli che se lascerà Acacias 38 per affrontare Santiago Becerra non vedrà la creatura che porta in grembo.

Una vita, spoiler al 31 luglio: Maite e Camino si dicono addio

Gli spoiler sulle puntate in onda su Canale 5 dal 25 al 31 luglio 2021, dicono che una ragazza sconosciuta dopo aver messo piede nella soffitta all’apparenza sembrerà minacciare Agustina con un coltello, visto che subito dopo si ucciderà finendo in ospedale in pessime condizioni di salute: la storica domestica di Felipe farà sapere che si tratta della figlia illegittima di uno dei suoi precedenti padroni che in passato ha affidato in un convento. Agustina quando lo stato di Gloria sarà critico, dirà a Fabiana di voler dare una mano alla ragazza dal punto di vista economico: a sorpresa l’anziana inserviente lascerà Acacias 38 per prendersi cura di Gloria.

Intanto Cesareo non appena Servante parlerà con un uomo della pensione di Marcia e Felipe, capirà che colui che ha ottenuto informazioni è un giornalista.

Successivamente Maite dopo essere stata scagionata dirà addio a Camino e si trasferirà a Parigi, facendo sprofondare nello sconforto totale la propria amata. La giovane Pasamar quando rimetterà piede nel quartiere iberico in compagnia di Cesareo perderà nuovamente l’uso della parola, destando parecchia preoccupazione alla madre Felicia.

Emilio vuole trasferirsi a Buenos Aires con Cinta, Bellita lascia il marito José Miguel

Emilio dirà a Cinta di volersi trasferire a Buenos Aires con lei dopo le loro nozze. Camino invece si sfogherà con la figlia di Bellita che le dirà di essere egoista, poiché a causa sua suo fratello potrebbe rinunciare a sposarsi. A questo punto la giovane Pasamar seppur sarà ancora affranta, accetterà di diventare la moglie di Ildefonso.

Nel contempo Julio tenterà di avere il tanto atteso confronto con Bellita, per prendere le difese del padre José Miguel: purtroppo il ragazzo verrà cacciato in un malo modo. Non appena Alodia darà le dimissioni, la signora Del Campo le supplicherà di non andarsene. In seguito Bellita anche se prenderà parte alla messa in onore della defunta Marcia insieme al marito, continuerà a non perdonarlo: purtroppo la situazione si complicherà quando l’artista metterà la parola fine al suo matrimonio in modo definitivo.

Felipe vuole vendicare la morte di Marcia, la fuga di Santiago

In seguito Casilda proporrà alle colleghe di organizzare una colletta per comprare un angelo di marmo per la lapide di Marcia: per ottenere il denaro, le domestiche venderanno i fazzoletti realizzati dalla fanciulla di colore prima di morire.

Intanto sui giornali si parlerà del decesso di Sampaio e del triangolo che l’ha vista coinvolta con Santiago e Felipe. Genoveva già abbastanza furiosa per la notizia diffusa sulla brasiliana, perderà le staffe nell’istante in cui saprà che suo marito ha dato il suo contributo per l’acquisto di una corona di fiori per Marcia. Alvarez Hermoso e Salmeron non prenderanno parte al funerale di Sampaio: l’avvocato però sarà deciso a vendicare la scomparsa della fanciulla di colore. Intanto Becerra non lascerà nessuna traccia, dopo essersi dato alla fuga. Felipe dirà a Genoveva di voler rintracciare Santiago a Cuba per farlo arrestare: la darklady farà presente al marito che se lui si metterà in viaggio dovrà rinunciare a loro figlio.

Nonostante il piccolo Moncho sembrerà guarito, i dottori consiglieranno ai Palacios di portarlo in ospedale per farlo visitare. Infine Carmen dopo essersi rifiutata di fare la madrina al neonato suggerirà a Lolita di proporlo a Fabiana, che in effetti farà subito dei salti di gioia.