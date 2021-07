L'appuntamento con Temptation Island 2021 è confermato per la serata di lunedì 26 luglio, quando in prime time su Canale 5 andrà in onda la quinta delle sei puntate previste di quest'anno. Gli spoiler rivelano che si scoprirà l'evolversi del viaggio nei sentimenti delle tre coppie rimaste in gara e, da questo punto di vista, l'attenzione sarà incentrata in primis su Manuela e Stefano. La fidanzata, infatti, si lascerà andare al tradimento nei confronti del fidanzato così come Jessica, che apparirà sempre più vicina al tentatore Davide, scatenando la rabbia del fidanzato Alessandro.

Manuela tradisce il fidanzato: anticipazioni Temptation Island quinta puntata

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la quinta puntata di Temptation Island 2021 rivelano che ci saranno un bel po' di novità legate al rapporto della coppia Manuela-Stefano.

La ragazza, nel villaggio delle tentazioni, si spingerà sempre più oltre nei confronti del single Luciano, al punto che i due arriveranno a scambiarsi un bacio.

Un durissimo colpo per Stefano che verrà messo all'occorrente della situazione durante la convocazione nel pinnettu. "Si è baciata con lui", chioserà rabbioso il fidanzato, deluso per il comportamento della sua fidanzata e per quella che ormai sembra essere la fine certa della loro storia d'amore.

Manuela, così, si lascerà andare ad un vero e proprio tradimento nei confronti del fidanzato all'interno del villaggio di Temptation Island 2021 e non si esclude che, a questo punto, Stefano possa chiedere di vederla in anticipo al falò finale.

Jessica e Alessandro sempre più in crisi

Filippo Bisciglia, infatti, nel video spoiler della quinta puntata ha annunciato che ci sarà un altro falò di confronto anticipato per una delle coppie rimaste in gara.

Non si esclude che, dopo il cocente tradimento, Stefano possa chiedere a Filippo di rivedere la sua fidanzata per fare un bilancio del loro percorso.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni sulla quinta puntata di Temptation Island 2021 rivelano che si continuerà a parlare anche del percorso della coppia composta da Jessica e Alessandro.

Lui, all'interno del villaggio, comincerà a lasciarsi andare con una tentatrice del programma provando così a mettere in discussione la sua relazione con Jessica.

Alessandro perde le staffe: spoiler Temptation Island 5^ puntata

Peccato, però, che dall'altra parte del villaggio, la fidanzata apparirà fortemente tranquilla, convinta del fatto che Alessandro stia facendo tutto questo per ripicca.

Il vero colpo di scena arriverà nel momento in cui Alessandro assisterà a delle nuove immagini compromettenti di Jessica assieme al tentatore Davide.

Il fidanzato andrà su tutte le furie, al punto da perdere le staffe nel pinnettu, prendendo a calci diversi oggetti.

Cosa avrà visto di così scottante e deludente, al punto da lasciarsi andare ad una reazione simile? Non si esclude, a questo punto del percorso, che anche Jessica possa aver ceduto al tradimento con il tentatore Davide, visto che i due sono apparsi particolarmente affiatati nel corso delle ultime puntate di Temptation Island, in onda su Canale 5.

Federico e Floriana: la resa dei conti finale

E poi ancora, sempre nel corso del quinto appuntamento, resta da capire cosa ne sarà della coppia Federico-Floriana. Il loro percorso è stato lasciato in sospeso dopo il primo falò di confronto finale, al termine del quale lei ha lasciato il fidanzato.

Lui, infatti, in questa nuova puntata chiederà a Filippo di poter avere un secondo incontro con la fidanzata per poter chiarire alcuni aspetti e mettere in chiaro i suoi sentimenti. Riuscirà Federico a farsi perdonare da Floriana oppure l'ha persa per sempre? Lo scopriremo nel corso della puntata di lunedì sera.