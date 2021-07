Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle puntate di Love is in the air in programma dal 5 al 9 luglio su Canale 5. Gli spoiler della Serie TV rivelano che Eda Yildiz e Serkan Bolat uniranno le forze per evitare il matrimonio tra Ferit e Selin, in programma entro una settimana.

Anticipazioni Love is in the air da lunedì 5 a venerdì 9 luglio

Le anticipazioni di Love is in the air, riguardanti le puntate in onda da lunedì 5 a venerdì 9 luglio. narrano che Serkan, dopo aver ammanettato e portato Eda nello chalet in montagna, le chiederà di riprendere a collaborare nel progetto che gli era stato sottratto con l'inganno da Kaan.

All'inizio la fioraia apparirà titubante, in quanto ancora troppo adirata con lui per le scuse che non le ha fatto, dopo che le ha dato della ladra davanti a tutti. L'architetto, infatti, si dimostrerà troppo orgoglioso, ma la pregherà di aiutarlo. Alla fine Yildiz accetterà di collaborare, ma solo per 24 ore.

Intanto intorno allo chalet si abbatterà un violento temporale, che costringerà la coppia a rimanere sotto lo stesso tetto e a trascorrere la notte insieme. Una volta tornato a casa, però, Serkan accuserà la nostalgia di Eda.

Serkan riesce a scusarsi con Eda

Nelle puntate dal 5 al 9 luglio della serie tv, Serkan avrà un momento di tenerezza con la madre quando le offrirà sostegno morale per superare il trauma causato dalla morte del figlio.

Il giorno successivo sarà l'ultimo del finto fidanzamento tra Serkan ed Eda e l'architetto passerà a prenderla a casa. In ufficio tutti si augureranno che la coppia si riuscita a riconciliarcisi, ma purtroppo Bolat non riuscirà a chiedere scusa alla fioraia nemmeno durante i saluti definitivi.

Engin chiederà a Ceren di aiutarlo a conquistare Piril.

La giovane, infatti, lo aiuterà a preparare una cena a lume di candela. Serkan, invece, riuscirà a scusarsi con Eda per averla trattata come una ladra. Per questo motivo le regalerà un terrario e i due riprenderanno il loro rapporto come da contratto.

Ferit e Selin presto sposi, Bolat e Yildiz vogliono impedire l'evento

Ferit e Selin, invece, decideranno di sposarsi la settimana successiva.

Una notizia che lascerà stupefatto Serkan. A tal proposito, l'architetto ed Eda cercheranno in ogni modo d'impedire l'evento. Infatti la fioraia proverà a far ingelosire la rivale in modo da mandare a monte la fuga romantica con Ferit. In questo frangente, Yildiz svelerà che presto convolerà a nozze con Bolat. Una notizia che giungerà alle orecchie della zia, che accuserà un malore.

In seguito, Eda e Selin si recheranno alla prova del vestito di nozze. In questo frangente, la fioraia e Aydan si coalizzeranno per convincere la donna a non sposare Ferit. Infine Engin metterà alle strette Serkan: vorrà sapere come stanno realmente le cose tra lui ed Eda.