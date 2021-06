Tanti colpi di scena accadranno nel corso della nuova puntata di Love is in the air trasmessa il 29 giugno sui teleschermi di Canale 5. La trama della Serie TV narra che Serkan Bolat umilierà Eda Yildiz davanti a tutti. L'architetto, infatti, accuserà la donna di essere una ladra dopo il furto del progetto sui lampadari dell'Art Life.

Anticipazioni Love is in the air: puntata martedì 29 giugno

Le anticipazioni di Love is in the air, riguardanti la nuova puntata in programma martedì 29 giugno dalle ore 15:30 su Canale 5, rivelano che Eda continuerà a essere molto distante da Serkan e quest'ultimo crederà che gli stia nascondendo ancora qualcosa, nonostante abbiano passato il compleanno insieme.

Intanto Kaan metterà a segno il suo piano diabolico per mettere in cattiva luce Serkan. L'uomo, infatti, lo informerà che i preziosi lampadari disegnati in esclusiva dal suo studio, per una catena di alberghi, sono in realtà già in vendita altrove. Serkan andrà su tutte le furie dopo l'accusa di plagio e incolperà Eda di essere la responsabile. L'imprenditore crederà che la fioraia abbia consegnato il progetto a Kaan.

Serkan incolpa Eda di essere una ladra

Nel corso dell'appuntamento del 29 giugno della serie tv con Kerem Bursin, Serkan incolperà Eda di essere una ladra. Una scena agghiacciante a cui assisterà parte del team della Art Life. La fioraia sbigottita per l'accusa infondata fuggirà dalla casa dell'architetto in tutta fretta e proprio quest'ultimo non tenterà di fermarla, in quanto ormai fuori controllo.

Intanto la reazione furiosa di Bolat lascerà senza parole Engin, Piril e Aydan. A tal proposito, Piril assumerà le difese di Eda, così come la madre di Serkan, nonostante le loro passate divergenze. La donna, infatti, accuserà il figlio di non aver dato tempo a Yildiz di spiegare come siano andate realmente le cose.

Seyfi volta le spalle a Bolat

Engin accuserà Serkan di essere stato troppo brutale con Eda, mentre Seyfi gli volterà addirittura le spalle. Piril, invece, apparirà furiosa nei confronti del suo amico e socio, tanto da raggiungere Selin per trovare una parola di conforto. Qui le due ragazze avranno un confronto su quanto accaduto tra l'architetto e la fioraia.

La pr ammetterà di essere felice della frattura tra Bolat e Yildiz. Una conversazione spiata da Ferit, che capirà che la sua fidanzata è ancora innamorata dell'ex.

Infine Eda deciderà di restituire l'anello di fidanzamento, mentre Melo racconterà ad Ayfer che la sua nipotina è stata umiliata in pubblico.

Love is in the air è in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 e in diretta streaming su Mediaset Play Infinity.