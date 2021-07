La soap opera di origini turche Love is in the air (Sen Çal Kapımı), approdata da alcune settimane su Canale 5, prosegue la propria messa in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 15:30 sino alle 16:20 circa.

Nella puntata che occuperà il piccolo schermo il 13 luglio 2021, a catturare principalmente l’attenzione dei telespettatori sarà l’affascinante protagonista Serkan Bolat (Kerem Bursin), il quale - dopo la breve gita nella sua casa in montagna - farà fatica a nascondere il suo evidente turbamento. L’architetto quando la sua ex fidanzata Selin Atakan (Bige Önal) in procinto di sposarsi con Ferit Şimşek (Çağrı Çıtanak) sembrerà finalmente fare chiarezza sui propri sentimenti, dicendogli di essere disposta ad annullare tutto per lui, entrerà in crisi a causa della fioraia Eda Yildiz (Hande Erçel).

In particolare Serkan farà capire che il suo cuore batte anche per la giovane studentessa, nonostante faccia parte della sua vita da poco tempo.

Anticipazioni Love is in the air, puntata del 13 luglio: Selin prende in considerazione l’idea di annullare le sue nozze

Gli spoiler relativi a ciò che succederà sulla rete ammiraglia Mediaset nella puntata di martedì 13 luglio 2021 (in onda come al solito dopo la nuova serie Brave and Beautiful), svelano che Serkan, Selin, Eda e Ferit trascorreranno due giorni insieme nello chalet di montagna dell’architetto: l’obiettivo di Yildiz e Bolat sarà quello di riuscire a convincere Selin a non sposarsi più.

Selin a sorpresa sarà decisa ad annullare le sue nozze, soltanto se il suo ex fidanzato le dirà che ci sono delle possibilità tra loro per tornare a essere una coppia.

Bolat indeciso, Yildiz ipotizza che l’architetto abbia un interesse nei suoi confronti

L’architetto purtroppo rischierà di far fallire l’alleanza stretta tra sua madre Aydan (Neslihan Yeldan) ed Eda a suo favore, poiché si mostrerà parecchio confuso dal punto di vista sentimentale. In particolare l’ambizioso Serkan non saprà quale sia la donna giusta per lui, tra Selin e Yildiz, dopo aver fatto il possibile per riavere al proprio fianco la promessa sposa di Ferit.

Per concludere Eda - dopo aver ascoltato la conversazione tra i due ex fidanzati - sarà assalita da un dubbio: la giovane studentessa arriverà a ipotizzare che l’architetto abbia un interesse nei suoi confronti. Quale decisione prenderà Serkan? Selin lascerà Ferit a un passo dall’altare? Per capirlo occorrerà attendere gli episodi successivi dello sceneggiato.