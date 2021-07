In queste settimane estive a fare compagna ai telespettatori di Canale 5 c'è anche la serie tv Love is in the air, in programmazione sul piccolo schermo dal lunedì al venerdì. Nel corso dell’episodio che i fan avranno modo di seguire il 14 luglio 2021, ci saranno come sempre intrighi e colpi di scena.

Dalle anticipazioni si evince che Ayfer Yildiz (Evrim Doğan) si aprirà con la giovane Ceren Basar (Melisa Döngel), dato che in un momento di confidenze le dirà di essere impossibilitata a pagare gli studi della nipote Eda (Hande Erçel), cresciuta come se l’avesse partorita.

Trama Love is in the air, episodio di mercoledì 14 luglio: Alptekin sembra geloso della moglie Aydan

Nella puntata dello sceneggiato di genere romantico (il cui titolo originale è Sen Çal Kapımı) che verrà trasmessa sulla rete ammiraglia Mediaset mercoledì 14 luglio 2021 nella solita fascia pomeridiana che va dalle ore 15:30 sino alle 16:20 circa, il piano messo in atto dalla diabolica Aydan (Neslihan Yeldan) con l’intento di scatenare la gelosia del marito Alptekin (Ahmet Somers) sembrerà andare a buon fine: nello specifico quest’ultimo si mostrerà infastidito nell’istante in cui farà la conoscenza dell’attore ingaggiato dalla donna che ha sposato.

Mentre il signor Bolat cadrà perfettamente nella trappola architettata dalla consorte, credendo di aver incontrato il maestro di ceramica della stessa, Ayfer si lascerà a andare a una confidenza privata con Ceren: in particolare la donna farà sapere alla ragazza che - con molta probabilità - non potrà saldare l’iscrizione all’ultimo anno di università della nipote, a causa degli scarsi guadagni economici con il vivaio.

Ayfer non ascolta il consiglio di Ceren, Engin dimostra a Piril di essere cambiato

A questo punto Ayfer, per risolvere la complicata situazione e consentire alla nipote Yildiz di continuare gli studi, chiederà a Ceren se qualche bancario che conosce può concederle un prestito non appena lei ipotecherà il suo appartamento: il tutto però dovrà avvenire all’insaputa di Eda.

L’amica di quest’ultima metterà in guardia Ayfer, suggerendole - probabilmente per non farle fare passi azzardati - di rivolgersi prima alla benestante e odiata madre.

Infine la zia di Eda non ascolterà il consiglio di Ceren e si rifiuterà di metterlo in pratica, invece Engin (Anil Ilter) sempre più deciso a fare breccia nel cuore di Piril (Başak Gumulcinelioglu), le dimostrerà di essere cambiato, sorprendendola con un dolce gesto: quest’ultima infatti riceverà dei fiori.