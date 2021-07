La soap opera spagnola Una vita continua ad appassionare il pubblico. Nel corso dei prossimi episodi due coppie coroneranno il proprio sogno d’amore lo stesso giorno: si tratta di quella formata da Cinta Dominguez (Aroa Rodriguez) ed Emilio Pasamar (José Pastor) e di quella da Camino Pasamar (Aria Bedmar) e Ildefonso Cortes (Cisco Lara): se da una parte sarà evidente la gioia, dall’altra emergerà tristezza.

Ovviamente la figlia di Felicia (Susana Soleto) farà fatica a mostrarsi felice durante la cerimonia, in quanto non ha ancora smesso di amare Maite Zaldua (Ylenia Baglietto): quando sarà il momento del sì infatti la fanciulla non nasconderà il proprio turbamento.

Una vita, spoiler: Bellita evita di discutere con Felicia

Gli spoiler delle puntate che andranno in onda su Canale 5 nelle prossime settimane dicono che si assisterà a due lieti eventi dopo varie tragedie e arresti.

Tutto comincerà quando Cinta non vedrà l’ora di diventare la moglie di Emilio, mentre Camino non sarà dello stesso avviso: quest’ultima, dopo essersi vista costretta a rinunciare ad avere al proprio fianco l’amata Maite, accetterà di sposare Ildefonso, che le farà una proposta di matrimonio.

A questo punto Felicia inviterà la figlia e il futuro genero a pronunciare il fatidico sì proprio quando Emilio e Cinta si sposeranno: nel contempo quest’ultima sarà anche emozionata all’idea di iniziare il suo tour in Argentina, con il sostegno del suo promesso sposo deciso a seguirla.

L’idea della ristoratrice manderà a monte i piani di Bellita (Maria Gracia) e José Dominguez (Manuel Bandera), che non potranno organizzare a loro piacimento le nozze della loro unica figlia come desideravano: in particolare a occuparsi dei preparativi sarà la famiglia di Ildefonso. Bellita non la prenderà bene, ma sceglierà di non discutere con Felicia, per non rovinare il lieto evento.

Arantxa torna per le nozze di Emilio e Cinta, Ildefonso preoccupato a causa di Camino

In seguito Emilio chiederà al nuovo cognato Julio (Adrian Reyes) di essere uno dei testimoni della sua cerimonia nuziale. Finalmente il giovane Pasamar e Cinta diventeranno marito e moglie senza alcun intoppo: per l’importante occasione farà ritorno ad Acacias 38 a sorpresa la domestica Arantxa (Gurutze Beitia).

La situazione per Camino invece sarà del tutto diversa, poiché oltre a far perdere le proprie tracce il giorno prima del suo matrimonio si presenterà all’altare in ritardo, facendo preoccupare lldefonso: nonostante ciò la fanciulla si sposerà, anche se ,quando dovrà rispondere al parroco, si mostrerà titubante.