Nelle prossime puntate di Love is in the air, in onda su Canale 5, proprio mentre si staranno avvicinando alla fine del contratto, Eda e Serkan saranno sempre più intimi e la ragazza, per la prima volta, gli racconterà come sono morti i suoi genitori.

L'incontro in baita tra Eda, Serkan, Selin e Ferit

Eda ha contattato Serkan: ha bisogno di parlargli faccia a faccia. Lui la inviterà a raggiungerlo in ufficio, ma la ragazza esigerà un posto più tranquillo, così gli proporrà di avere il confronto nella sua baita in montagna. Lui accetterà e i due si ritroveranno nella casa, ma non saranno soli.

Infatti Eda ha invitato anche Selin e Ferit, nel giorno della vigilia dell'intervista e del servizio fotografico in cui le due coppie parleranno dei rispettivi matrimoni o presunti tali. Eda ha optato per questo invito per consentire a Serkan di rimanere da solo con Selin prima del matrimonio, a lei spetterà il compito di distrarre Ferit.

Eda e il suo problema con la claustrofobia

Prima che arrivino Selin e Ferit, Eda e Serkan avranno modo di rimanere un po' da soli. Lui si aprirà e le dirà che è una persona molto speciale, visto che riesce a fargli fare cose che nella sua vita non ha mai fatto. Lui è rimasto colpito anche dal fatto che è stata l'unica a riuscire a far vincere, almeno momentaneamente, ad Aydan la sua lotta contro l'agorafobia.

Serkan, però, toccherà un argomento che riguarda direttamente Eda, ovvero la claustrofobia. Le dirà che se avessero avuto più tempo per stare insieme, lui l'avrebbe potuta aiutare a sconfiggere la sua paura. Intanto le chiederà quando ha avuto inizio e la ragazza gli risponderà che tutto è incominciato quando aveva sei anni.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

I suoi genitori dovevano festeggiare l'anniversario di matrimonio, così decisero di andare a Tuzia. Lei rimase a casa con sua zia Ayfer in attesa del loro rientro.

La morte della mamma e del papà di Eda

In attesa dei suoi genitori, mentre giocava, si nascose nell'armadio di casa, ma in quel momento squillò il telefono della zia, una telefonata che portò quest'ultima a urlare e a piangere: era la chiamata che annunciava la morte dei genitori di Eda.

I due morirono a causa del crollo del muro portante di un edificio.

Eda, ovviamente, si spaventò molto quando sentì la zia piangere, per questo non riuscì nemmeno ad abbandonare l'armadio. Quando la ritrovarono a malapena respirava, per questo motivo da allora sta male quando si ritrova in posti piccoli e senza via d'uscita.

Dopo il racconto Serkan starà vicino a Eda, con una mano le asciugherà le lacrime dal viso e le darà conforto accogliendola tra le sue braccia, dicendole che è una donna incredibile e molto forte. Il loro momento verrà interrotto dall'arrivo di Ferit e Selin, con quest'ultima che dovrà cercare di nascondere al futuro marito l'interesse che prova per Serkan. Ci riuscirà?