Una triste verità potrebbe sconvolgere, molto presto, gli equilibri sentimentali tra Eda e Serkan, all'interno delle puntate di Love is in the air trasmesse su Canale 5. Infatti il senso di colpa di Alptekin nei confronti di due persone uccise a causa di un suo errore in un progetto edilizio, lo porterà a fare una scoperta sconvolgente.

La collaborazione con Efe Akman

Tutto ciò accadrà in quanto Ferit, consulente della holding dei Bolat, vorrà stringere un accordo con l'architetto Efe Akman. Tuttavia quest'ultimo si ricorderà che l'azienda di Alptekin, anni addietro, era stata coinvolta nell'uccisione di due persone, avvenuta a causa del crollo del muro portante di un edificio costruito da loro.

Per questo motivo richiederà maggiori rassicurazione sul loro elaborato.

La vicenda tornerà a galla, come il senso di colpa di Alptekin, per questo chiederà al suo ex socio Kadir d'iniziare le ricerche e scoprire il nome della figlia della coppia. Infatti era a conoscenza che avessero una bambina, ma non è mai riuscito a scoprire il suo nome. Visto ciò che è successo l'avrebbe voluta aiutare, magari pagandole gli studi.

La triste scoperta di Alptekin

Il giorno del matrimonio di Selin, Kadir gli porterà tutti i documenti necessari e Alptekin scoprirà che la figlia delle due persone morte nell'incidente non è nient'altro che Eda Yıldız. Per l'uomo sarà una brutta coincidenza e in un primo momento penserà che Eda si sia avvicinata al figlio solo per vendicarsi, ma non sarà così.

Alptekin si recherà alle nozze (purtroppo annullate) di Selin e da dietro un cespuglio scruterà Eda e Serkan e l'uomo non potrà far altro che notare che tra i due c'è una grossa alchimia e un sentimento tale che lo porterebbe a escludere delle eventuali cattive intenzioni di Eda.

Eda dice alle amiche che Serkan la ama

Intanto Eda e Serkan continueranno a vivere la loro storia in gran segreto, anche se l'architetto vorrebbe rivelare tutto alle rispettive famiglie.

Eda, allora, si dirà disposta a raccontare tutto alle sue amiche e anche alla zia.

La ragazza lo dirà prima a Ceren, Melo e Fifi, che prenderanno bene la notizia. Ora non le resterà la zia, ma Eda non è a conoscenza di una cosa. I suoi studi in Italia sono stati finanziati dalla nonna, con cui la zia è di nuovo in contatto.

Quest'ultima è convinta che il rinvio del viaggio di due mesi sia accaduto a causa della madre, ma non sarà così e la conferma arriverà proprio dalla donna. Infatti le dirà che è stata Eda a chiedere che le venisse rimandata la borsa di studio e Ayfer non potrà far altro che capire che dietro la sua decisione potrebbe esserci proprio Serkan Bolat. La situazione per Eda potrebbe complicarsi sempre di più.