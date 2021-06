Nelle prossime puntate di Love is in the air, in onda su Canale 5, Eda dovrà affrontare i preparativi del finto matrimonio con Serkan.

La ragazza, però, non potrà immaginare che la notizia arriverà anche nelle orecchie della zia Ayfer, che non sapendo che si tratta di finzione reagirà abbastanza male all'annuncio.

Eda annuncia il matrimonio con Serkan a Selin

Selin e Ferit hanno annunciato di essere prossimi al matrimonio (entro una settimana) e questa cosa sconvolgerà Serkan. Non perché abbia paura di perdere la sua ex, ma perché non vorrà che Ferit metta le mani nelle azioni della holding del padre.

Così preparerà un bel contratto prematrimoniale da fargli firmare, in cui dichiarerà che, anche dopo il matrimonio, in azienda coprirà solamente la figura di consulente.

Selin non approverà questo atteggiamento di Serkan ed Eda, per provare a convincerla a far firmare il contratto a Ferit, le dirà che anche a lei è stato fatto firmare lo stesso documento, visto che prossimamente convolerà a nozze con Serkan.

Erdem scopre del matrimonio tra Eda e Serkan

La notizia delle imminenti sarà, di per sé, abbastanza sconvolgente, ma Eda rincarerà la dose dicendo a Selin che Aydan l'aiuterà per la scelta dell'abito da sposa e che se vuole potrebbe fare la stessa cosa con lei. Selin accetterà e in questo modo Eda riuscirà a dissuaderla dal partire per l'Italia.

Ci sarà un altro problema da affrontare. La notizia del matrimonio inizierà a spargersi a causa di Erdem, che sentirà Eda mentre dirà a Serkan che più tardi andrà dalla signora Aydan per misurarsi il vestito da sposa.

Eda dichiara a Selin che per Serkan lei è stata stata la donna 'perfetta'

Con l'obiettivo di impedire a Selin di sposare Ferit, proprio mentre si misureranno gli abiti da sposa, Eda proverà a mandarla in confusione.

Infatti le racconterà che insieme a Serkan non hanno ancora fissato una data per il matrimonio, in quanto lo vede confuso e a volte crede che si sia fidanzato con lei solo per fare un dispetto alla sua ex.

Eda rincarerà ancora la dose, raccontandole che Serkan le ha confessato che per lui Selin è la donna perfetta, visto che la ritiene intelligente, sensibile e forte.

Questo, ovviamente, manderà in confusione Selin, che per quanto riguarda il suo rapporto con Serkan vedrà ancora uno spiraglio di speranza.

Melo spettegola e racconta del matrimonio di Eda ad Ayfer

Anche Melo spargerà la voce in merito al matrimonio tra Eda e Serkan, in quanto è stata la stessa Selin a darle la notizia. La ragazza correrà a casa e racconterà tutto a Ceren, Erdem, Fifi e Ayfer e quest'ultima, quando sentirà la notizia, sverrà di colpo.

Fortunatamente Eda rientrerà a casa e proverà a spiegare la situazione, ma la zia non le darà ascolto, anzi, si sentirà delusa per essere venuta a conoscenza della notizia solo da terze persone. La situazione sarà sempre più complicata.